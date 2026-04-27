Time Out dice

La historia

Ale Gayoso es la responsable de la mejor pastelería peruana de la ciudad. Inspirada por su abuela Blanca, cursó estudios culinarios en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima y en la Escuela Hoffman, y tras pasar por cocinas de Perú, Menorca y Barcelona —además de hornear miles de tartas por encargo durante años— acabó abriendo en Gràcia un local con obrador propio.

La oferta

Desde allí, junto a sus compañeras Clauchis, Chata, Caro y Mary, trabaja con materia prima de primer nivel para dar forma a dulces peruanos como el merengado de guanábana, los tres leches (en versiones clásica, chocolate, maracuyá o coco) o la intensa torta de chocolate con dulce de leche y fudge casero. ¿Solo peruanos? Para nada: también hay clásicos globales como brownie, carrot cake o Selva Negra.

Lo mejor de todo: aquí no hace falta esperar una celebración como un cumpleaños para caer en la tentación. Muchas propuestas se sirven en formato individual, en vaso, como el alfajor con mermelada o pie de limón, el chocolúcuma o el red velvet con manjar de olla (dulce de leche).

Y sí, con un nombre como ‘arroz con leche’, era inevitable servirlo y, de paso, rendir culto a otros postres de cuchara: mazamorra morada, combinado o suspiro limeño.

El calendario

Conviene seguirles la pista en redes, donde anuncian creaciones especiales según la fecha. San Valentín llega con corazones de alfajor; Pascua, con carrot cake y huevitos de chocolate; Sant Jordi, con tres leches a la catalana; octubre, con turrón Doña Pepa. Y una vez al mes, el ritual de la picaronada: colas en la puerta para hacerse con picarones recién hechos, esos aros fritos de masa con zapallo y camote, bien bañados en miel.

Dirección

Sant Pere Màrtir, 11 (Gràcia)

Cómo llegar

Metro Diagonal (L3, L5)

Horario

De lunes a viernes de 12 a 20.30 h

Sábados de 12 a 18.30 h

Contacto

Teléfono: 674 400 519

Web: arrozconlechebcn.com

Correo electrónico: pedidos@arrozconlechebcn.com

Instagram: @arrozconlechebcn