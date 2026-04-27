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Ale Gayoso es la responsable de la mejor pastelería peruana de la ciudad. Inspirada por su abuela Blanca, cursó estudios culinarios en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima y en la Escuela Hoffman, y tras pasar por cocinas de Perú, Menorca y Barcelona —además de hornear miles de tartas por encargo durante años— acabó abriendo en Gràcia un local con obrador propio.
Desde allí, junto a sus compañeras Clauchis, Chata, Caro y Mary, trabaja con materia prima de primer nivel para dar forma a dulces peruanos como el merengado de guanábana, los tres leches (en versiones clásica, chocolate, maracuyá o coco) o la intensa torta de chocolate con dulce de leche y fudge casero. ¿Solo peruanos? Para nada: también hay clásicos globales como brownie, carrot cake o Selva Negra.
Lo mejor de todo: aquí no hace falta esperar una celebración como un cumpleaños para caer en la tentación. Muchas propuestas se sirven en formato individual, en vaso, como el alfajor con mermelada o pie de limón, el chocolúcuma o el red velvet con manjar de olla (dulce de leche).
Y sí, con un nombre como ‘arroz con leche’, era inevitable servirlo y, de paso, rendir culto a otros postres de cuchara: mazamorra morada, combinado o suspiro limeño.
Conviene seguirles la pista en redes, donde anuncian creaciones especiales según la fecha. San Valentín llega con corazones de alfajor; Pascua, con carrot cake y huevitos de chocolate; Sant Jordi, con tres leches a la catalana; octubre, con turrón Doña Pepa. Y una vez al mes, el ritual de la picaronada: colas en la puerta para hacerse con picarones recién hechos, esos aros fritos de masa con zapallo y camote, bien bañados en miel.
Sant Pere Màrtir, 11 (Gràcia)
Metro Diagonal (L3, L5)
De lunes a viernes de 12 a 20.30 h
Sábados de 12 a 18.30 h
Teléfono: 674 400 519
Web: arrozconlechebcn.com
Correo electrónico: pedidos@arrozconlechebcn.com
Instagram: @arrozconlechebcn
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