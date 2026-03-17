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Eco d'aquí
Foto: Eco d'aquí | Eco d'aquí

Eco d'aquí

  • Tiendas | Colmado
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

En 2007, Alejandro Guzmán arranca en Barcelona repartiendo cestas de fruta y verdura ecológica. Dos años más tarde se introduce en los comedores escolares y, en 2014, da un paso más coordinando cultivos directamente con los campesinos. En 2021 abre su tienda física en la Plaça del Diamant de Gràcia y, un año después, lanza la versión online.

Aquí todo viene directo del campo: trabajan sin intermediarios y explican con total transparencia qué parte del precio va a parar a los payeses. Incluso facilitan su contacto si hace falta. La mayoría de productores son de Barcelona y Lleida.

En tienda encontraréis fruta, verdura, arroces, cereales, pastas, conservas, especias, germinados, semillas y bebidas. Además, apuestan por envases retornables.

Dirección

Or, 6 (Gràcia)

Cómo llegar

Metro Fontana (L3)

Horario

De lunes a viernes de 9 a 20.30 h

Sábado de 9.30 a 20 h

Contacto

Teléfono: 722 52 01 16

Web: botiga.ecodaqui.org

Instagram: @ecodaqui

Detalles

Dirección
Or, 6
Barcelona
08012
Transporte
M: Fontana (L3)
Horas de apertura
De lu. a vi. de 9 a 20.30 h. Sá. de 9.30 a 20 h
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