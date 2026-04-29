Time Out dice

La historia

Si hay un ‘Master and Commander’ de las tartas de queso en Barcelona, es, sin lugar a dudas, el pastelero e ingeniero aeronáutico Jon García (a.k.a. Jon Cake). Todo empezó en 2020, durante la pandemia, cuando, después de dejar su trabajo en una multinacional y formarse en la escuela de cocina Bellart y hacer prácticas de alto nivel en La Tasquería (una estrella Michelin), Lera (dos Soles Repsol) y en El Celler de Can Roca, se instaló en una dark kitchen de la ciudad para elaborar cheesecakes por encargo. Su excelente producto y la magia de Instagram consiguieron que, en tiempo récord, sus creaciones despertaran auténticas pasiones entre barceloneses y turistas (sobre todo, asiáticos).

Los locales

Vayamos por partes. O mejor dicho, por locales. En 2021 abrió su primer espacio físico en la calle Assaonadors, en el Born, con colas kilométricas. Le siguió Jon Cake & Wines, en Les Corts, donde el producto estrella de la casa se combina con buenos vinos (parelladas, chardonnays, palominos finos, tokajis, etc.). El tercero, Jon Cake & Coffee, en la calle Sant Pere Més Baix, es el sitio perfecto para hacer una parada rápida y llevarse un corte de cheesecake, un croissant relleno de pastel de queso (creado en colaboración con Nacho Ramiro, ganador del premio al mejor croissant artesano de mantequilla de España en 2021) y un buen café de especialidad de Tornado Coffee Roasters. El último espacio abierto está en Poblenou, aquí la oferta habitual se complementa con sándwiches planchados.

¡Ah! Tiene un quinto establecimiento en Girona (Rambla de la Llibertat, 44). Y no descartamos que acabe abriendo otro en la Luna o en Marte, porque sus pasteles son siderales.

Los cheesecakes

¡Buf! ¿Por dónde empezamos? Tiene un catálogo de 400 recetas de pasteles de queso. Solo utiliza quesos de calidad excepcional y la elaboración siempre es artesana.

Su cheesecake clásico lleva parmesano de 24 meses de maduración, un Grana Padano de 16 meses, gorgonzola y mascarpone. Otras propuestas: el de comté francés, el Salva Cremasco DOP (el queso italiano más antiguo), el de cheddar madurado 18 meses en las cuevas de Wookey Hole (Somerset) o el que lleva seis variedades de quesos suizos. También usa quesos catalanes y españoles —Garrotxa, Idiazábal, Cabrales, Payoyo, San Simón, etc.— y ofrece combinaciones más habituales: tiramisú, Lotus, café, chocolate, etc.

Como imaginación no le falta, a menudo se marca creaciones loquísimas como el cheesecake de tortilla de patatas (en colaboración con Mantequerías Pirenaicas), de cerveza Guinness, de queso Mahón y sobrasada, de sésamo negro y miso, de carbonara… El cielo es el límite. Cada mes saca una variedad nueva; atentos a sus redes sociales.

Dirección

Jon Cake & Coffee: Sant Pere Més Baix, 36 (Born) – Metro Urquinaona (L1, L4)

Jon Cake & Wines: Gelabert, 42 (Les Corts) – Metro Entença (L5)

Jon Bake: Assaonadors, 29 (Born) – Metro Jaume I (L4)

Jon Cake: Lope de Vega, 93 (Poblenou) – Metro Poblenou (L4)

Contacto:

Web: joncake.es

Instagram: @joncake.es