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La Bioteca
Foto: La Bioteca | La Bioteca

La Bioteca

  • Tiendas | Tienda de comestibles
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

La conciencia eco se cuela en el plato en La Bioteca, a dos pasos del mercado de la Llibertat, en Gràcia. El proyecto lo impulsan Luis y Elisenda; él viene de familia de ganaderos y agricultores, así que lo de la tierra le corre por las venas. Aquí apuestan por producto bueno, saludable y respetuoso con el entorno, con precios justos para quien produce y para quien compra. También quieren activar la economía local y generar barrio: un sitio donde llenar la bolsa y quedarse de charla. Trabajan con agricultores con nombre y apellido, traen leche ecológica y yogur fresco, y venden cereales y legumbres del país, a granel y 100% bio.

Dirección

Benet Mercadé, 16 (Gràcia)

Cómo llegar

Metro Fontana (L3) y FGC Gràcia

Horario

De lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16.30 a 20 h

Contacto

Teléfono: 93 112 33 05

Web: labioteca.cat

Instagram: @labioteca

Detalles

Dirección
Benet Mercadé, 16
Barcelona
08012
Transporte
M: Fontana (L3) y FGC Gràcia
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