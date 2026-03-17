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La conciencia eco se cuela en el plato en La Bioteca, a dos pasos del mercado de la Llibertat, en Gràcia. El proyecto lo impulsan Luis y Elisenda; él viene de familia de ganaderos y agricultores, así que lo de la tierra le corre por las venas. Aquí apuestan por producto bueno, saludable y respetuoso con el entorno, con precios justos para quien produce y para quien compra. También quieren activar la economía local y generar barrio: un sitio donde llenar la bolsa y quedarse de charla. Trabajan con agricultores con nombre y apellido, traen leche ecológica y yogur fresco, y venden cereales y legumbres del país, a granel y 100% bio.
Benet Mercadé, 16 (Gràcia)
Metro Fontana (L3) y FGC Gràcia
De lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16.30 a 20 h
Teléfono: 93 112 33 05
Web: labioteca.cat
Instagram: @labioteca
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