Time Out dice

Al frente de Mercat Frutal de Poblenou está Pau, un vecino del barrio con ganas de cambiar el mundo empezando por lo que ponemos en el plato. Junto a su equipo, selecciona fruta y verdura ecológica, de temporada y de proximidad, siempre con origen transparente y sin pesticidas, en su punto perfecto de maduración para respetar los ritmos naturales y la calidad del producto.

Aquí no solo se llena la nevera: también se apoyan agricultores locales con precios justos y relaciones directas, reduciendo intermediarios y transporte innecesario. Además, la despensa se completa con aceites, frutos secos, conservas, harinas, cereales, huevos, caldos, mieles, infusiones y zumos, todo eco.

La tienda física se complementa con venta online de cestas semanales en cuatro tamaños —5, 7, 9 kg y adaptables— desde 20,95 euros, entregadas en embalajes responsables y con un servicio de entrega claro y cómodo.

Dirección

Ramon Turró, 77-81, local 1 (Poblenou)

Cómo llegar

Metro Bogatell (L4)

Horario

De lunes a viernes, de 8.45 a 20.30 h

Sábado, de 9 a 14.30 h

Contacto

Teléfono: 93 599 31 33

Web: mercatfrutal.com

Instagram: @mercatfrutal