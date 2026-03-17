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Al frente de Mercat Frutal de Poblenou está Pau, un vecino del barrio con ganas de cambiar el mundo empezando por lo que ponemos en el plato. Junto a su equipo, selecciona fruta y verdura ecológica, de temporada y de proximidad, siempre con origen transparente y sin pesticidas, en su punto perfecto de maduración para respetar los ritmos naturales y la calidad del producto.
Aquí no solo se llena la nevera: también se apoyan agricultores locales con precios justos y relaciones directas, reduciendo intermediarios y transporte innecesario. Además, la despensa se completa con aceites, frutos secos, conservas, harinas, cereales, huevos, caldos, mieles, infusiones y zumos, todo eco.
La tienda física se complementa con venta online de cestas semanales en cuatro tamaños —5, 7, 9 kg y adaptables— desde 20,95 euros, entregadas en embalajes responsables y con un servicio de entrega claro y cómodo.
Ramon Turró, 77-81, local 1 (Poblenou)
Metro Bogatell (L4)
De lunes a viernes, de 8.45 a 20.30 h
Sábado, de 9 a 14.30 h
Teléfono: 93 599 31 33
Web: mercatfrutal.com
Instagram: @mercatfrutal
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