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Pot Helados
Foto: Pot Helados | Pot Helados

Pot Helados

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Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

La aventura de Pot comenzó en Argentina en 2019 con los hermanos Nicolás y María Paz Barnetche, junto a María Victoria Aschero (pareja de Nicolás) al frente. Cuando quisieron probar suerte fuera de las fronteras de su país natal, no lo dudaron: la respuesta era Barcelona. Así que en mayo de 2025 se instalaron en el local donde había estado la heladería Selvática. La cosa funcionó de maravilla y en marzo de 2026 abrieron su segundo local en Sant Antoni (Parlament, 37).

La oferta de helados es reducida (18 sabores, todos elaborados con productos de proximidad) y cambia según la temporada. Apuestan por sabores simples y directos. Los más demandados son los de pistacho (procedente de Lleida) y el de sabayón, hecha con yema de huevo, azúcar y vino dulce. Es el único lugar de la ciudad que lo sirve. También ofrecen chocolate artesanal, alfajores y granizado de dulce de leche, otro de los 'hits' de la casa.

Detalles

Dirección
Martínez de la Rosa, 65
Barcelona
08012
Transporte
M: Diagonal (L3, L5) y Fontana (L3)
Precio
Horas de apertura
Lu. y ma. de 14.30 a 22 h. Mi., ju. y vi. de 14.30 a 24 h. Sá. y do. de 13.30 a 24 h
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