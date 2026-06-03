Time Out dice

La aventura de Pot comenzó en Argentina en 2019 con los hermanos Nicolás y María Paz Barnetche, junto a María Victoria Aschero (pareja de Nicolás) al frente. Cuando quisieron probar suerte fuera de las fronteras de su país natal, no lo dudaron: la respuesta era Barcelona. Así que en mayo de 2025 se instalaron en el local donde había estado la heladería Selvática. La cosa funcionó de maravilla y en marzo de 2026 abrieron su segundo local en Sant Antoni (Parlament, 37).

La oferta de helados es reducida (18 sabores, todos elaborados con productos de proximidad) y cambia según la temporada. Apuestan por sabores simples y directos. Los más demandados son los de pistacho (procedente de Lleida) y el de sabayón, hecha con yema de huevo, azúcar y vino dulce. Es el único lugar de la ciudad que lo sirve. También ofrecen chocolate artesanal, alfajores y granizado de dulce de leche, otro de los 'hits' de la casa.