En el décimo aniversario de estos galardones se ha premiado a lugares emblemáticos como Botín y a nuevas cocinas como la del japonés Sen Omakase

Una sofocante Puerta del Sol fue el escenario de la décima edición de los premios que organiza la Academia Madrileña de Gastronomía, una institución fundada en 2025 que ahora preside Rogelio Enríquez y que busca reconocer el trabajo de todas aquellas personas que engrandecen la gastronomía madrileña: cocineros, productores, hosteleros, jefes de sala, sumilleres, comerciantes, empresarios... Por eso los galardones son una muestra heterogénea del panorama actual en nuestra región, de proyectos pequeños a los de ilustre y centenaria trayectoria, de la cocina tradicional o la última gran propuesta internacional.

Montia Montia

Y decimos nuestra región porque el premio gordo, el de Mejor Restaurante, en este 2026 ha recaído en el trabajo de Dani Ochoa y todo su equipo en Montia, que justo este viernes celebra en San Lorenzo de El Escorial un evento de entrada libre con varios artesanos de la sierra de Madrid y con la proyección de 'Cerrando el círculo', el documental que cuenta la historia del restaurante desde sus inicios hasta la reconstrucción del proyecto un año después del incendio que destruyó el local. Otro destacado galardón de esta noche en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue el que honra la labor de toda una vida. Y pocos pueden presumir de la trayectoria que atesora Botín, conocido como el restaurante más antiguo del mundo.

Pastelerías Mallorca Pastelerías Mallorca

Igual que hay sitio para pesos pesados. Y aquí también tenemos que incluir en la sección dulce a la casi centenario sello Pastelerías Mallorca, también la Academia mira a los proyectos más pequeños. "Madrid está en un momento de ebullición y se ha convertido en un destino gastronómico de primera división. Hace diez años muchos viajeros venían a Madrid por sus museos o por el fútbol; hoy la gastronomía es ya el segundo motivo de visita a la ciudad, solo por detrás de la oferta cultural. Lo gastronómico se ha expandido mucho más allá del centro histórico. Los barrios están despertando, renovándose y ofreciendo propuestas que enriquecen aún más el mapa gastronómico de la región", ha comentado Enríquez.



Así, entre las apuestas de grandes grupos de restauración y las inversiones millonarias, aparecen propuestas que, sin ser tan mediáticas y despampanantes, merecen todo el foco y más de una visita. Lugares donde se disfruta mucho y no descarrila tu cuenta del mes. Y ahí están, entre los premiados de este año, direcciones que también nos resultan especialmente recomendables como el asiático (gluten free) Red Panda, el puesto de mercado de Lalópez o la herencia familiar mejorada de El Pedrusco de Aldealcorvo.

Red Panda Red Panda

Todos los premiados por la Academia Madrileña de Gastronomía este 2026

Ahora que estamos inmersos en el Mundial de fútbol, podemos decir que este es el once titular de la Academia Madrileña de Gastronomía para conquistar a madrileños y turistas alrededor de una mesa. Apuntad, porque todos los nombres que aparecen a continuación merecen una reserva. "Estos galardones se conceden sin intereses y con la única voluntad de reconocer la excelencia y la enorme diversidad gastronómica de Madrid. Son un reflejo de lo mejor que sucede en nuestra región y una invitación a seguir creyendo en el enorme potencial de nuestra gastronomía", ha apostillado Enríquez.

-Restaurante/Cocina: Montia

-Restaurante de Producto/Casa de Comidas: El Pedrusco de Aldealcorvo

-Sala/Sumiller: Luis García de la Navarra

-Puesto de Mercado: LaLópez

-Cocina Internacional: Sen Omakase

-Bar/Taberna: El Fogón de Trifón

-Vinos y Licores: Caíño

-Producto de Madrid: DOP Aceite de Madrid

-Dulce/Repostería: Pastelerías Mallorca

-Proyecto Empresarial Gastronómico: Red Panda Madrid

-Reconocimiento a Toda una Vida: Botín





Caíño Caíño

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