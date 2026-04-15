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Estos son todos los museos de Madrid que puedes visitar gratis este sábado por el Día de los Monumentos

El objetivo de esta jornada es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Museo del Romanticismo
Museo del Romanticismo. Lorenzo Plana Torres
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En Madrid, disfrutar de las mejores exposiciones está al alcance de todos los bolsillos. Todos los grandes museos, como el Reina Sofía, el Prado o el Thyssen cuentan con horarios especiales de acceso gratuito, al igual que una variedad de descuentos y ofertas para poder visitar algunas de las mejores obras de arte al mejor precio.

Varias esculturas expuestas en el Museo Arqueológico Nacional
Museo Arqueológico Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una iniciativa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y aprobada por la Asamblea General de la UNESCO en 1983 con el objetivo de promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación, varios museos de la capital abrirán sus puertas gratis el próximo sábado, 18 de abril.

Un total de seis museos imprescindibles de Madrid se podrán visitar de forma completamente gratuita, convirtiéndose así en un plan ideal para redescubrir los tesoros de la capital, con opciones para todos los públicos, que van desde el romanticismo del siglo XIX y la evolución del traje hasta tesoros milenarios o piezas con lo mejor de otros continentes.

Estos museos de Madrid abren sus puertas gratis por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios

El próximo sábado 18 de abril, y con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, abren sus puertas, de forma completamente gratuita, el Museo Arqueológico Nacional (de 09.30 a 20.00 h); el Museo Nacional de Antropología (de 09.30 a 20.00 h); el Museo del Romanticismo (de 09.30 a 18.30 h); el Museo del Traje (09.30 a 19.00 h); el Museo de América (09.30 a 15.00 h) y el Museo Nacional de Artes Decorativas (de 09.30 a 15.00 h).

Cuándo visitar gratis los museos de Madrid

Algunos de los mejores museos de la capital abren sus puertas de forma gratuita, como el Museo del Prado, de lunes a sábado, de 18 a 20 h, y domingos y festivos, de 17 a 19 h; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de lunes a sábados (excepto el martes, que es el día que cierra el museo) de 19 a 21 h o los domingos de 12.30 a 14.30 h; la Galería de las Colecciones Reales, de 18 a 20 h de lunes a jueves, o el Museo Thyssen-Bornemisza, los lunes.

NO TE LO PIERDAS: Las exposiciones de arte que puedes ver ahora mismo en Madrid

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