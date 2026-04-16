Más de una decena de artistas especializados en público infantil y juvenil se reúnen para la exhibición

Madrid está lleno de lugares emblemáticos y únicos. Ya sean históricas construcciones, museos repletos de impresionantes obras de arte e incluso figuran que marcaron un antes y un después en la historia de la capital, son muchos los símbolos que componen el tejido cultural y social de la ciudad madrileña.

Teleférico, Elena Hormiga. Icónica Madrid

Esta nueva exposición captura la historia de Madrid con ilustraciones

El Espacio Cultural Serrería Belga acoge 'Icónica Madrid. Una ciudad de cuento', una exposición inédita que forma parte del gran festival IlustraWeekMadrid, evento que convierte la capital en un recorrido vivo, con muestras, talleres o visitas guiadas. La nueva exhibición, concebida como un relato visual y sonoro con Madrid como protagonista, reúne a 14 artistas que ilustran personajes y símbolos emblemáticos de la capital, como Gloria Fuertes, María Malasaña, la Plaza Mayor, el Teleférico, la Cuesta de Moyano o el cocido madrileño.

La mayoría de obras llegan de las manos de artistas especializados en público infantil y juvenil, como pueden ser Lady Desidia, María Hesse, Adolfo Serra, Poliño Trapalleiro, Marina Hernández Ávila, Nuria Cuesta, Manuel Marsol, Jesús Gabán, Marta Ponce, Puño, Marta Chicote, Elena Hormiga y Albertoyos. Además, la muestra presenta una vajilla de cerámica ilustrada, obra de la artista Nuria Blanco. Durante el recorrido, podréis escuchar un cuento creado especialmente para la ocasión, inspirado en cada una de las piezas, y que contará con la voz del reconocido actor de doblaje Claudio Serrano.

Fútbol, Manuel Marsol. Icónica Madrid

Cuándo se puede visitar 'Icónica Madrid. Una ciudad de cuento'

La exposición 'Icónica Madrid. Una ciudad de cuento' se podrá visitar en el Espacio Cultural Serrería Belga hasta el 3 de mayo. Con entrada gratuita, la muestra abre sus puertas de martes a viernes, de 11.00 a 20.00; sábados, de 12.00 a 20.00 h, y domingos, de 12.00 a 18.00 h.

Las mejores exposiciones que puedes visitar en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exhibiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Entre las mejores exposiciones que podéis ver actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque) o 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' (Fundación Canal).

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