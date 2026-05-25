Su terraza, con mesas que no se reservan, se puede disfrutar de martes a domingo desde las 12:00 hasta las 20:00

A mediados de diciembre del año pasado dejaban un triste mensaje en sus redes sociales. Por un contratiempo el restaurante se cerraba hasta nuevo aviso. Un incendio había calcinado sus instalaciones a la orilla de un recogido embalse muy muy cerca de El Escorial. Los vecinos de esta popular municipio y las urbanizaciones cercanas se quedaban sin uno de sus refugios más íntimos y familiares para comer. Un rincón con unas vistas privilegiadas a la sierra de Guadarrama. Seguía funcionando su terraza pero igualmente tenía los días contados porque el invierno hacía inviable estar tapeando al aire libre. La clausuraron en enero y, dos meses después, a mediados de este marzo, reabrieron este espacio al raso.

El Nautico El Nautico

Pero es ahora cuando acaban de confirmar la reapertura de su salón interior, el regreso del popular restaurante propiamente dicho. La terraza, que abre cada semana de martes a domingo (de 12 a 20.00 horas), ya tiene compañía en este pequeño paraíso cerca del agua. Mientras al aire libre no se reservan las mesas y la carta está pensada para un cómodo aperitivo (tapas y raciones para compartir: unas papas con mojo, una hamburguesa, unas croquetas...) o un plácido copeo, en la recién reinaugurada sala de El Nautico su cocina mediterránea tiene más vuelo. Las reservas ya están abiertas (918 532 068 / Urb. Los Arroyos. Calle 31, sn., El Escorial).

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Para los vecinos de la zona funciona entresemana su menú del día (alrededor de los 20 euros). La perfecta desconexión para un miércoles al mediodía. Per aquí los reyes absolutos de la carta son los arroces. Hay una docena de opciones diferentes. De un meloso de cigalas y boletus a uno de pollo de corral con calabaza y romero. Los precios por persona rondan de los 19 a los 25 euros. Es un plan ideal para ir con amigos y empezar por algo de picoteo al medio como una ensalada de pimientos asados, un steak tartar o unos bocaditos de bacalao rebozado.

También podéis pasar de los arroces e ir directos a la carne y el pescado o compartir alguna paella para luego pasar a las brasas: chuletillas de cordero, tomahawk de wagyu, corvina salvaje... Podéis quedaros en la enésima tarta de queso pero no os perdáis su tatin de pera.

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