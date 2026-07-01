El regreso de la temporada estival, con calor y buen tiempo, se convierte en el momento ideal para disfrutar de todo tipo de actividades

Con la llegada del calor y el buen tiempo, las vacaciones de verano son el mejor momento para disfrutar de una gran variedad de planes. Desde darse un refrescante chapuzón en una piscina municipal hasta disfrutar de una película en un cine al aire libre o irse de excursión, toma nota pues estos son algunos de los mejores planes que puedes hacer este verano si estás en Madrid.

Ayuntamiento de Parla Piscina de Agua Salada-Balneario

Darte un chapuzón en esta curiosa piscina de agua salada

La Piscina de Agua Salada-Balneario, ubicada en la Avenida de las Américas, es conocida como 'la playa de Parla', por sus especiales características. Con más de 3.000 metros de agua salada, la entrada progresiva imita al mar y la arena de la playa, en una instalación compuesta de tres vasos, desde uno infantil hasta otro al que se accede a través de un tobogán gigante. Este año, la temporada se prolongará hasta el 30 de agosto.

En cuanto a precios, se mantienen las tarifas rebajadas de 2025, con opciones para bonos y distintos precios, según criterios como la edad o grupos con necesidades especiales. También se contempla una entrada específica para uso de las piscinas en horario de tarde, y se eliminan los criterios de empadronamiento para el acceso a las mismas. El horario de apertura de estas instalaciones, festivos incluidos, es de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 h.

Shutterstock TK Maxx

Ir de compras al 'paraíso de las marcas'

El gigante americano de los outlets, TK Maxx, aterriza con su primera apertura en la Comunidad de Madrid. Concretamente, en el parque comercial Álcora Plaza de Alcorcón, una tienda de 1.621 metros cuadrados repartidos en una sola planta, con secciones de moda para mujer, hombre y niño, además de calzado, accesorios, belleza y hogar, todo ello repleto de grandes marcas. Conocida como el 'paraíso de las marcas', TK Maxx presenta así en España un modelo consolidado internacionalmente, basado en la oferta de marcas nacionales e internacionales, con precios hasta un 60 % inferior a su precio de venta recomendado (PVR).

Jose D.Sacristan Parque Europa

Disfrutar de este impresionante show de agua y luces

Las noches del Parque Europa se llenarán de magia con diferentes propuestas audiovisuales que transportarán al público a través de la música y las emociones. Los viernes será el turno de 'Happines', mientras que los sábados tomará el relevo la nueva propuesta 'Eurovisión' y los domingos pondrá el broche final el espectáculo 'Locos x los 80', completando así un fin de semana lleno de música y entretenimiento. Las distintas funciones de agua y luz arrancarán a las 22.30 h, y podrán disfrutarse desde el Teatro Griego del Parque Europa, un espacio con capacidad para alrededor de 700 espectadores.

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