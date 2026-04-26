La programación de este año se articula en torno al concepto de 'Tomar el pulso', una reflexión sobre el cine directo como forma de registrar la realidad contemporánea

Del 26 al 31 de mayo, el Festival Internacional de Cine Documental Documenta Madrid regresa a las salas de la capital con una propuesta caracterizada por la atención al cine documental de autor, el impulso al cine español y el diálogo con la historia del cine. En su 23ª edición, contará con la Cineteca Madrid como sede principal, y una programación que se extenderá también a la Filmoteca Española, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, La Casa Encendida, la ECAM y Goethe-Institut.

VICTOR ROBLAS

Vuelve este festival dedicado al cine documental de autor

La edición de este año se articula en torno al concepto 'Tomar el pulso', un eje temático que reivindica la tradición del cine directo y su capacidad para registrar de manera inmediata la realidad social y cultural. Aunque este enfoque tiene una larga historia dentro del documental, en los últimos años había quedado parcialmente desplazado por formas más ensayísticas. Sin embargo, ante las turbulencias del contexto histórico actual, numerosos cineastas han vuelto a salir a la calle para filmar sin mediaciones aquello que ocurre a su alrededor. Este enfoque tendrá además un anticipo en la programación regular de Cineteca Madrid durante el mes de mayo, que acogerá un ciclo especial con el fin de expandir algunas de las propuestas del festival.

La sesión inaugural presentará 'Rivisitazione dello sciopero', una experiencia audiovisual basada en el documental inacabado que Pier Paolo Pasolini dedicó a la primera huelga de barrenderos en Italia en 1970. Los materiales originales del proyecto, desaparecidos durante décadas, fueron recuperados en 2005, aunque el registro sonoro se perdió definitivamente. A partir de esas imágenes mudas, los artistas Cosimo Terlizzi y Luca Maria Baldini construyen una 'performance' en directo que transforma el material original en un acontecimiento contemporáneo.

Zodiac Killer Project. Charlie Shackleton

En la clausura del festival se estrenará 'Vial Matadero', una película inédita del cineasta Juan Cavestany realizada específicamente para esta edición, y producida por Matadero Madrid y Cineteca Madrid. El filme propone una mirada sobre Matadero como espacio simbólico de transformación urbana y social, convirtiendo este enclave cultural en un espejo de los cambios de la ciudad.

El festival mantendrá sus tres grandes secciones competitivas, como son competición internacional, abierta a largometrajes y cortometrajes documentales no exhibidos previamente en Madrid; competición nacional, dedicada a obras de producción o dirección española; y corte final, sección orientada a películas españolas en fase avanzada de montaje. En total, se otorgarán más de 35.000 euros en premios, incluyendo los Premios del Jurado a la mejor película internacional y nacional, el Premio Fugas a la innovación, el Premio del Público Cineteca Madrid, el Premio Joven CineZeta y el Premio Corte Final.

Las secciones paralelas del festival también estarán atravesadas por la reflexión sobre el cine como registro directo de su tiempo. Así, en la Filmoteca Española se celebrará el ciclo dedicado al colectivo estadounidense 'Third World Newsreel', un movimiento de cine militante nacido a finales de los años sesenta que documentó desde dentro luchas sociales como el movimiento estudiantil, el Black Power, el feminismo o las protestas contra la guerra de Vietnam. Por otra parte, La Casa Encendida acogerá la retrospectiva dedicada al cineasta británico Charlie Shackleton, una de las voces más singulares del cine de no ficción contemporáneo, cuya obra explora con humor y experimentación formal los mecanismos de construcción de los relatos documentales con títulos como 'Beyond Clueless', 'The Afterlight' o 'Zodiac Killer Project'.

En colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Documenta Madrid presentará una retrospectiva dedicada a la chilena Marilú Mallet, pionera del documental autobiográfico y una de las primeras mujeres en consolidar una filmografía propia dentro del cine chileno, con películas como 'Andahuaylillas' o 'La cueca sola'.

Andahuaylillas. Marilú Mallet

Por su parte, el 'Encuentro ECAM' estará dedicado al cineasta alemán Jan Soldat y se desarrollará entre Cineteca Madrid, Goethe-Institut y ECAM, con proyecciones y una 'masterclass' que permitirán acercarse a una obra que explora la intimidad, los cuerpos y las dinámicas de poder en la sociedad contemporánea.

El festival presentará también el programa 'Una vanguardia recóndita. Cine experimental esloveno', comisariado por Matevž Jerman y Jerca Jerič en colaboración con la Cinemateca de Eslovenia, que recupera obras poco conocidas de figuras como Vinko Rozman, Karpo Godina o Vasko Pregelj. Entre las sesiones especiales se encuentra 'Las aventuras de un operador Lumière alrededor del mundo', en la que el cineasta Javier Rebollo comentará en directo una selección de películas rodadas por el operador Lumière Gabriel Veyre, uno de los primeros cineastas que filmó en distintos países del mundo a finales del siglo XIX.

El festival también acogerá talleres y actividades formativas, como 'Instrucciones para soñar una película colectiva', impartido por el colectivo Espíritu Escalera, un laboratorio creativo dirigido a jóvenes que propone trabajar con imágenes personales y materiales audiovisuales para construir una obra cinematográfica colectiva. Como en ediciones anteriores, el programa 'Constelación Cineteca' reforzará el diálogo entre Documenta Madrid y otros espacios de creación de Matadero Madrid, como Medialab, Intermediae y el Centro de Residencias Artísticas. A través de proyecciones, encuentros y presentaciones de proyectos, estas colaboraciones ampliarán el alcance del festival y pondrán en relación el cine documental con otras prácticas artísticas contemporáneas.

Los cines más bonitos de Madrid

La capital cuenta con una gran variedad de espectaculares salas de cine donde disfrutar de los últimos estrenos o algunos de los mejores largometrajes clásicos de todos los tiempos. Entre los cines más bonitos de Madrid se encuentran la Sala Equis, la Cineteca, el Cine Doré, Pequeño Cine Estudio o Cines Callao.

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