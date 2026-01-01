Time Out dice

La historia

En la primavera de 2024, Niki Mahona y Diego Da Silva abrieron Asante Café en Poble Sec. Apenas un año y pico después, fueron elegidos el mejor restaurante vegano del mundo 2025 por los usuarios de Happy Cow, la plataforma y aplicación centrada en la oferta gastronómica vegana, vegetariana y plant-based en todo el mundo. Por si no fuera suficiente, Happy Cow también les dio el premio al mejor cheesecake vegano del planeta. Su reconocimiento no solo sorprendió a la escena vegana local, sino que también atrajo la atención de medios internacionales y foodies de todo el continente. Asante Café ya es un referente global de la innovación vegetal.

La comida

El local, centrado en el brunch vegano y el café de especialidad, tiene una carta corta, pero asombrosa. El plato estrella son los huevos y los hacen de dos tipos: los Benedict clásicos (pan de brioche con dos huevos, salsa holandesa, queso, jamón, crema de aguacate y ensalada) y los magrebíes o shakshouka (salsa especiada de tomate, pimiento rojo y alcaravea con dos huevos, yogur, cebolla roja encurtida, queso feta y aceite y menta de perejil, con focaccia de nigella).

Ambos platos son impresionantes y los huevos son de otro planeta. La textura y el sabor son perfectos, os costará mucho diferenciarlos de los de verdad. Pero, ¿cuál es el secreto? La yema, que explota y chorrea cuando la rompes, la han conseguido mediante la esferificación, la técnica que popularizó Ferran Adrià. "El gusto característico viene de la sal Kala Namak, pero el encanto real nace de la unión entre aroma/sabor, la textura, el aspecto y la sensación en la boca", nos cuentan los dueños.

Pero no son solo los huevos, todos los ingredientes, incluso el pan, esponjoso y crujiente, es una maravilla. En Asante todo se elabora en casa, a excepción de la ensalada. Todavía no tienen huerto, pero ganas no les faltan. Los quesos veganos se desarrollan con combinaciones de ingredientes y procesos específicos, seleccionados meticulosamente, para conseguir los sabores y las texturas adecuados. El jamón está hecho con seitán, una buena fuente de proteína y superversátil. El pan destaca por sus fermentaciones lentas y masas enriquecidas, que le dan una profundidad sorprendente. Además, el equipo realiza pruebas constantes para renovar la carta según la temporada, e incorpora superalimentos y nuevas técnicas de cocina vegana para mantener siempre la propuesta saludable, fresca y emocionante.

La bebida y los postres

La carta se completa con dos focaccias muy recomendables (la trufada y la campera) y unos cuantos dulces, sin contar la buena variedad de cafés e infusiones, smoothies y otras bebidas frías. Hay tres tipos de cheesecake; nosotros comimos el que lleva melocotón y bergamota y se entendie enseguida por qué fue elegido el mejor del mundo, pero también los tienen con Oreo y con fresa.

El local

Sencillo, sereno y acogedor, con paredes blancas de ladrillo visto y techos negros, suelos, barra y mobiliario de madera, varias plantas y arte colgado.

Dirección

Elkano, 63 (Poble Sec)

Cómo llegar

Metro: Poble Sec (L3)

Horario

Contacto

Teléfono: 677 805 916

Web: asantecafe.pro

Correo electrónico: info@asantecafe.com

Instagram: @asantecafebcn