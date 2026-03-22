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Barcelona

Plat de Greta
Foto: Greta | Greta
Foto: Greta

Los 22 mejores bares, cafés y restaurantes veganos de Barcelona

Establecimientos libres de sufrimiento animal para todos a los gustos: sushi, mexicano, tapas, de autor, hamburguesas, brunch... ¡y todos riquísimos!

Ricard MartínBorja Duñó
Escrito por Ricard Martín y Borja Duñó
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No es ningún secreto que Barcelona está viviendo una auténtica explosión de cocina vegana en los últimos años. Quizás todavía estamos lejos de rivalizar con Londres, que ahora mismo lidera la oferta 'plant-based' en el continente, pero nos vamos acercando (ya ocupamos el cuatro lugar).

Constantemente nos enteramos de la apertura de nuevos establecimientos completamente libres de sufrimiento animal –ni carne, ni pescado, ni huevos, ni lácteos–. Y los hay para todos los gustos: sushi y otras delicias asiáticas, sabores mexicanos, gastronomía de autor, tapas, cocina tradicional, hamburguesas e incluso comida rápida, todo lo encontrarás en su opción vegana, es decir, más sana y amable para las personas, para el planeta y, sobre todo, para animales.

Aquí tenéis algunos de los mejores, pero esta es una lista en construcción, iremos añadiendo más a medida que los vamos probando. ¡Buen provecho!

NO TE LO PIERDAS: También hay un buen puñado de vegetarianos y no vegetarianos, así como pastelerías que tienen alternativas veganas

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Photograph: Time Out Market Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Presente en Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otras grandes ciudades del mundo, el de Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre.

Restaurantes veganos de Barcelona

1. Fronda Pasaje

  • Vegana
  • Ciutat Vella
Fronda Pasaje
Fronda Pasaje
Foto: Fronda Pasaje

Fronda Pasaje es el restaurante de alta cocina plant-based en el Born del biólogo y chef argentino Máximo Cabrera. Aquí aplica sus conocimientos para ofrecer una cocina saludable, deliciosa y sostenible. Ofrecen carta llena de sorpresas y un menú degustación de cinco pasos (50 euros) sin productos de origen animal.

La propuesta incluye aperitivos como aceitunas ahumadas y pan 'naan' con aceite de oliva virgen y especias. Destaca el foie gras de tempeh con pesto de pistachos y carpaccio de kiwi, un estallido de umami y frescura. El tiradito de sandía lactofermentada con reducción de algas y almendras con wasabi es un viaje de texturas y sabor. También brillan la ricotta de anacardos con 'chutney' de membrillo y la seta melena de león con parmentier trufado.

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2. La Perra Verde

  • Comer
La Perra Verde
La Perra Verde
Foto: Isabel Fernández del Amor

El que més trobava a faltar la Isabel Fernández del Amor quan es va fer vegana ara fa deu anys era la cuina tradicional. "Les coses que feien la iaia, el meu pare", explica. Durant la pandèmia va cuinar moltíssim i va fer cursos de cuina vegana a la Hofmann fins que es va animar a obrir La Perra Verde, una taperia vegana al carrer Torrent de l'Olla, 12, a Gràcia.

Hi té una carta curta on no hi falta ni hi sobra res. És senzilla, honesta, i apunta directa al cor. El lloc ideal per anar-hi amb amics o parella i compartir les crispetes de coliflor (cruixents i acompanyades amb all i oli, el plat que més èxit té); la truita clàssica o bé la trufada (de vegades, segons temporada, també en trobareu de carxofa o de calçots i romesco); platets com les mandonguilles a la jardinera i el fricandó de gírgoles (espectacular en textura i sabor); una taula deformatges vegans, i entrepans com el planxat mallorquí

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3. Asante Café

  • Comer
Asante Café
Asante Café
Foto: Juan La Torre / @vegan.vibes.bcn

Niki Mahona y Diego Da Silva están contentos y con razón. Su establecimiento, Asante Café (Elkano, 63), ha sido elegido el mejor restaurante vegano del mundo este 2025 por los usuarios de Happy Cow. El ranking tiene en cuenta la cantidad y la puntuación de las reseñas, pero también el hecho de que sean recientes. Ellos, que abrieron hace un año y medio, han quedado por delante de los vietnamitas Nhà Hàng Chay Tathata y Hoi Banh My Chay, segundo y tercero del mundo respectivamente. Además, Happy Cow también les ha dado el premio al mejor cheesecake vegano del mundo.

Por si no fuera suficiente, Barcelona, con una oferta vegana cada vez mayor y mejor, ha quedado en sexta posición en el Top Vegan-Friendly Cities, por detrás de Londres, Berlín, Los Ángeles, Portland y Lisboa, y por delante de Ámsterdam, Ciudad de México, Nueva York y Ho Chi Minh. Un buen lugar, por lo tanto, para abrir un establecimiento, como hicieron Niki y Diego, barceloneses de adopción desde hace más de una década, para cumplir su sueño.

El local, centrado en el brunch vegano y el café de especialidad, tiene una carta corta, pero asombrosa. El plato estrella son los huevos y los hacen de dos tipos: los Benedict clásicos (pan de brioche con dos huevos, salsa holandesa, queso, jamón, crema de aguacate y ensalada) y los magrebíes o shakshouka (salsa especiada de tomate, pimiento rojo y alcaravea con dos huevos, yogur, cebolla roja encurtida, queso feta y aceite y menta de perejil, con focaccia de nigella).

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4. Rasoterra

  • Vegetariana
  • El Gòtic
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Rasoterra
Rasoterra
Foto: Rasoterra

El Rasoterra es más que un restaurante vegano: es uno de los lugares más emblemáticos en la revolución verde en las mesas de Barcelona, desde que abrieron en el 2013. Si tenemos en cuenta que uno de los socios del restaurante, Danielle Rossi, también es presidente de la asociación Slow Food de Barcelona y que tienen un huerto propio, entenderemos la magnitud y el rigor del Rasoterra en materia de cocina km 0. La chef Adriana Carcelén ha incrementado el voltaje gastronómico de sus elaboraciones. Solo abren de noche, y en lugar de una carta con tapas y platos principales, tienen un menú cerrado a 32 euros con un aperitivo, entrante y segundo que puede alargarse a voluntad.

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5. Desoriente

  • Vegana
  • El Poblenou
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Desoriente
Desoriente
Foto: Alex Froloff

Hacen la carambola de fusionar cocinas asiáticas y al mismo tiempo veganizarlas. Al frente, Maurizio Gorga (italiano) y Cliff Ubaldo (filipín). "Queríamos hacer un restaurante de sushi vegano. Pero inventar cosas que no existen es divertido, y satisfactorio. Queremos desorientarte y sorprenderte", explica Gorga. Lo local, precioso y urbano, es como la carta: mucha calidad en un espacio limitado. El sushi es buenísimo y juguetón, y aciertan de lleno en platos veganos con o sin proteína 'plant-based'. En el primer apartado, un baño donde el 'jackfruit' – fruta carnosa sustitutiva del pollo– se ha marinado toda la noche en yogur y va guisado en tikka masala. En el segundo apartado, un brécol frito etéreo y delicioso, con un pie en Japón (salsa de ramen) y el otro en Vietnam (cacahuetes). Aquí es mala opción obviar el postre: la barrita vegana de Snickers es una maravilla de trompe-lo y cacahuete.

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6. Veganashi

  • Vegetariana
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Veganashi
Veganashi
Foto: Irene Fernández

¿Tiene razón de existir, el sushi vegano? Después de comer en Veganashi, la respuesta es “¡por supuesto!”. Dos socias, Taís Habka (brasileña) y Tamara Rebollo (barcelonina) abrieron Veganashi en el 2020 como delivery y, dos años después, como restaurante en el Poble-sec. El arroz que utilizan es integral y ecológico, sin azúcar añadido. El nigiri de tomate pera marinado con algas, con crema de queso vegano (todo hecho en casa), es delicioso. Utilizan arroz negro en piezas como un uramaki con plátano macho glaseado, con topping de puerro, teriyaki y harisa. Son elaboraciones sabrosas y complejas. Y no las cargan demasiado de proteína completa porque, como dice Taís, “este no es un lugar para comer cada día, sino para disfrutar”.

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7. Greta

  • Vegana
  • Fuera de Barcelona
Greta
Greta
Foto: Greta

La revolución plant-based se consolida en el Mercantic Vintage Village, el pintoresco mercado de anticuarios y artesanos de Sant Cugat del Vallès. En el restaurante Greta, la alta cocina botánica y sin gluten se traduce en una multitud de propuestas creativas inspiradas tanto en la gastronomía local como en sabores de Perú, México, Argentina, Japón, Filipinas e India. Aquí, la sostenibilidad y la alimentación consciente se unen a la creatividad y al placer culinario para ofrecer una experiencia única.

El menú abarca desde desayunos hasta menús de mediodía, tapas mediterráneas y platillos de autor para compartir. Su joya gastronómica es el rosti 2.0: un asado de boniato y patata rebozado con semillas, crema de queso de anacardo, col lombarda en escabeche, setas salteadas y reducción de vino de Oporto —¡una delicia irresistible! También destacan platos como el ceviche de champiñones Portobello, los tacos rellenos de tofu, las albóndigas de alubia roja con curry o la tempura de flores de coliflor con salsa ‘amasu ponzu’.

Los postres son otro punto fuerte: mousse, cookies, sorbetes y pasteles de elaboración excelente. En cuanto a las bebidas, la coctelería es exquisita y llena de creatividad. ¡Y todo esto a precios asequibles! Además, el restaurante cuenta con una terraza y organiza conciertos cada miércoles para promover la escena musical local.

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8. Noush

  • Comer
Noush
Noush
Foto: Time Out Barcelona

Bajando desde la plaza de Sants se encuentra la calle Olzinelles, pasaréis por la Lleialtat Santsenca, y un poco más abajo, en el número 100, encontraréis el Noush, un nuevo restaurante de comida iraní que abrieron en verano de 2025 Ghazal Maghsoudi y Sahar Keshtzari, con Jaime Hernández como chef. Resulta, además, que es uno de los pocos restaurantes persas veganos del mundo (y el único de España). La mayoría de clientes son vecinos de Sants

"Hacemos comfort food, las recetas de nuestras madres", dice Ghazal, que llegó a Barcelona hace unos cinco años. Cuando llegaron trabajaban en el sector de la tecnología, y Ghazal empezó a probar los platos en su casa, en el Born, para sus amigos, y cuando estuvo suficientemente segura de ellos se pusieron a buscar local. El que han encontrado en el barrio de Sants tiene un jardín escondido que es un oasis de tranquilidad. 

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9. Velada

  • Comer
Velada
Velada
Foto: Karla Schmotzer / Time Out Barcelona

En la calle Ferran, en el número 25, hay un local emblemático, una antigua joyería modernista de Puig i Cadafalch, que se ha escapado de la depredación turística: se trata de Velada, un oasis bello y tranquilo donde refugiarse del bullicio exterior y admirar el magnífico mosaico del suelo y la espectacular marquetería de madera del techo, diseñados por el autor de la Casa de les Punxes y de la Casa Amatller.

Entrar allí es cambiar de dimensión: techos altísimos, música suave y un trato amabilísimo te acogen y te aíslan del ruido. Se trata del negocio de la familia de Jay Nebhwani, cuyo padre llegó de la India cuando era pequeño, hace ya 50 años. “Hemos sido vegetarianos desde hace muchos años, y yo soy vegano –cuenta Jay–, no nos habríamos sentido cómodos vendiendo otra cosa”. No solo te atienden y te dan la carta en catalán (en un barrio donde normalmente te la ofrecen en inglés), sino que tanto los productos que usan como las tapas que elaboran tienen un claro sello local: las bravas, la bomba de la Barceloneta, el bikini, la coca de recapte, el pan con tomate, la crema catalana... Aunque también hay toques exóticos: es una carta muy variada.

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10. Blu Bar

  • El Poblenou
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Blu Bar
Blu Bar
Scott Chasserot

Sus años de trayectoria y buen trabajo -abrieron en el 2009- han posicionado al Blu Bar como uno de los clásicos de Poblenou. De ambiente relajado entre semana y desenfadado los fines de semana, es necesario que aprovechar su local -que bien podría ser un 'surf bar' de Australia- y su terraza para tomar un cóctel o una birra, hacer unas tapas, aperitivos, almuerzos, bowls veganos, sándwiches de campeonato, pizzas e, incluso, postres artesanales. Y hacen el pequeño milagro de contentar a todo el mundo con una carta vegana de lo más variada y de un estilo que va de Italia al sudeste asiático. Todo hecho desde cero. Solo a dos pasos del mar.

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