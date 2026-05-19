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Barcelona

Bar Plaza
Foto: Bar Plaza | Bar Plaza

Bar Plaza

  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Nou Barris
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

El Plaza es uno de esos establecimientos en peligro de extinción donde los camareros saben lo que quieren los parroquianos antes de que estos abran la boca. Es un bar de barrio que exhibe orgullo de barrio (en concreto, de Nou Barris) y al que no le falta de nada: barra de inox y azulejos pretéritos, suelo de granito, mostrador generoso, máquinas tragaperras, terraza… y la simpatía de sus dueños, Jordi y Pepi.

En su carta tampoco echaréis de menos los clásicos: gildas, bravas, bomba, ensaladilla rusa, tortilla, croquetas caseras de jamón ibérico, torreznos de Soria, lacón, oreja, calamares a la andaluza, tortita de camarón, secreto y lagarto ibérico, etc. Lo más celebrado: sus patatas a la plancha con ajito y perejil, la cazuela de pinchos y la piruleta de chistorra. También despachan bocadillos y tostadas. Los precios, pues también de barrio: lo más caro son las gambas rojas a la plancha, 17,50 euros.

Su cuenta de Instagram nos fascina tanto como la del restaurante El Rincón Sevillano de El Carmel.

Detalles

Dirección
Pou, 38
Barcelona
08016
Transporte
M: Via Júlia (L4)
Precio
Horas de apertura
De lu. a vi. de 9 a 24 h. Sá. y do. de 9 a 1 h
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