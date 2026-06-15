Time Out dice

La propietaria de este pequeño bar-cafetería de Sants, abierto a finales de 2025, es Anca Giusca, formada en la escuela Hofmann y con experiencia en Gresca. Ofrece desayunos, café de especialidad de Harmony Coffee y alguna cosita para acompañar el vermut.

El boca a boca corrió como la pólvora gracias a sus bikinis: el clásico, con jamón cocido de Cal Rovira cortado al momento, pan de molde del horno Obelisc y una mezcla irresistible de gouda y emmental; y la versión de puerros, reducidos durante un par de horas, con queso manchego, también es una delicia. No dejéis que los bikinis eclipsen el pincho de tortilla. La bollería y la pastelería también son obra suya. Todo a precios contenidos.