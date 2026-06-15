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Bar Remei
Foto: Bar Remei | Bar Remei

Bar Remei

  • Bares y pubs | Cafeterías
  • Sants
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

La propietaria de este pequeño bar-cafetería de Sants, abierto a finales de 2025, es Anca Giusca, formada en la escuela Hofmann y con experiencia en Gresca. Ofrece desayunos, café de especialidad de Harmony Coffee y alguna cosita para acompañar el vermut.

El boca a boca corrió como la pólvora gracias a sus bikinis: el clásico, con jamón cocido de Cal Rovira cortado al momento, pan de molde del horno Obelisc y una mezcla irresistible de gouda y emmental; y la versión de puerros, reducidos durante un par de horas, con queso manchego, también es una delicia. No dejéis que los bikinis eclipsen el pincho de tortilla. La bollería y la pastelería también son obra suya. Todo a precios contenidos.

Detalles

Dirección
Olzinelles, 22
Barcelona
08014
Transporte
M: Plaça de Sants (L1, L5)
Precio
Horas de apertura
De dc. a dv. de 9 a 17 h. Ds. i dg. de 9 a 14 h
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