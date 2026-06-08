Time Out dice

Escondido en el Born, entre las paredes de la Fundació Joan Brossa, se encuentra Bar Trampolí, un espacio que va mucho más allá de la barra y los fogones. Inaugurado en abril de 2026, detrás de este local con terraza secreta está el equipo de La Cañada del Poble-sec y Neus Masdeu como directora artística.

La idea es convertirlo en un punto de encuentro donde la gastronomía, el arte y la celebración popular convivan de forma natural. Entre sus propuestas más singulares destacan las Olimpiadas Gastronómicas, un evento con vocación de convertirse en tradición y que reúne pruebas tan peculiares como concursos de tortillas, lanzamiento de hueso de aceituna, competiciones de comer flanes o de beber en porrón.

Pero las olimpiadas son solo una muestra del espíritu inquieto del Trampolí. El programa también incluye ágapes populares performativos, conciertos, cercavilas y lo que se tercie.