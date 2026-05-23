Time Out dice

La Greca es el nuevo chiringuito de los jardines del Grec Gardens, un proyecto de cuatro vecinos del Poble-sec: Raquel Blasco y Marc Santamaria (Casa Xica), y Lena Wiget y Joe Littenberg (Eat Street, BCN Més, Farm to Table). Ofrece tres planchados, platillos de temporada (calamares a la andaluza, macarrones de la abuela, garbanzos con butifarra negra, fricandó, etc.), conservas y charcutería. Los fines de semana añaden arroces de roca, de montaña y de verduras. También hay postres artesanos y tradicionales como el brazo de nata o la ensaimada del Forn Mistral rellena de crema catalana.

El lugar es ideal para familias; los más pequeños pueden moverse y jugar con libertad mientras los adultos disfrutan de la mesa. Abre todo el año, cada día, de 12 a 20 h. Se está de maravilla.