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La Greca
Foto: La Greca | La Greca

La Greca

  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • El Poble-sec
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

La Greca es el nuevo chiringuito de los jardines del Grec Gardens, un proyecto de cuatro vecinos del Poble-sec: Raquel Blasco y Marc Santamaria (Casa Xica), y Lena Wiget y Joe Littenberg (Eat Street, BCN Més, Farm to Table). Ofrece tres planchados, platillos de temporada (calamares a la andaluza, macarrones de la abuela, garbanzos con butifarra negra, fricandó, etc.), conservas y charcutería. Los fines de semana añaden arroces de roca, de montaña y de verduras. También hay postres artesanos y tradicionales como el brazo de nata o la ensaimada del Forn Mistral rellena de crema catalana.

El lugar es ideal para familias; los más pequeños pueden moverse y jugar con libertad mientras los adultos disfrutan de la mesa. Abre todo el año, cada día, de 12 a 20 h. Se está de maravilla.

Detalles

Dirección
Passeig de Santa Madrona, 38
Barcelona
08038
Transporte
M: Poble Sec (L3)
Precio
€€
Horas de apertura
De lu. a do. de 12 a 20 h
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