Time Out dice

Donde antes estaba el bar La Beata, ahora se encuentra Missa Bar. Inaugurado en el verano de 2024, aquí sirven tres cosas: cervezas artesanas nacionales e internacionales (con seis grifos), vinos naturales y alimento para el alma. Como dicen ellos mismos, la idea es que cada día sea domingo. Y si tienen algo claro es que disfrutar es sagrado, tal y como proclama el neón rojo que preside el local.

Por eso es un bar inquieto, de los que siempre tienen algo en marcha: música en directo, charlas, presentaciones de todo tipo —como el ya famoso taller de suelo pélvico ‘cañas y coños’— e incluso sesiones de tarot. Los jueves están dedicados a los vinos ancestrales, con tres propuestas de pequeñas bodegas a precios especiales. Para comer, tapas frías y bocadillos a la plancha. Olvidaos de la bandeja de la colecta: aquí lo único que circula es el porrón.