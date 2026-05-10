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Missa Bar
Foto: Missa Bar | Missa Bar

Missa Bar

  • Bares y pubs | Cervecerías artesanas
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Donde antes estaba el bar La Beata, ahora se encuentra Missa Bar. Inaugurado en el verano de 2024, aquí sirven tres cosas: cervezas artesanas nacionales e internacionales (con seis grifos), vinos naturales y alimento para el alma. Como dicen ellos mismos, la idea es que cada día sea domingo. Y si tienen algo claro es que disfrutar es sagrado, tal y como proclama el neón rojo que preside el local.

Por eso es un bar inquieto, de los que siempre tienen algo en marcha: música en directo, charlas, presentaciones de todo tipo —como el ya famoso taller de suelo pélvico ‘cañas y coños’— e incluso sesiones de tarot. Los jueves están dedicados a los vinos ancestrales, con tres propuestas de pequeñas bodegas a precios especiales. Para comer, tapas frías y bocadillos a la plancha. Olvidaos de la bandeja de la colecta: aquí lo único que circula es el porrón.

Detalles

Dirección
Jesús, 16
Barcelona
08012
Transporte
M: Diagonal (L3, L5)
Horas de apertura
De ma. a ju. de 18 a 24 h. Vi. y sá. de 18 a 1.30 h
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