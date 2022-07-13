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Foto: shutterstock | Bicicleta BCN
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Descubre Barcelona en bicicleta

10 rutas de diferentes dificultades para recorrer Barcelona en bicicleta

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Bici y ocio se conjugan fácilmente, bienestar sobre ruedas, especialmente si os gusta estar al aire libre y en contacto con la naturaleza. Os hemos preparado 10 itinerarios por la ciudad y alrededores para que descubráis Barcelona a golpe de pedaleo, tanto si estáis en forma como si no.

NO TE LO PIERDAS: Las mejores tiendas de bicicletas de Barcelona

1. Ruta ‘tourística’

Ruta ‘tourística’
Ruta ‘tourística’

Gaudí, la Rambla y paella (las horas que queráis, 9 km, fácil).

Si tenéis visita y vuestros huéspedes no quieren irse sin haber visto los grandes iconos de la urbe barcelonesa, coged unas bicis y haced el tour urbano más típico de una forma ligera. Comenzad en el centro (en plaza Catalunya, por ejemplo), cruzad el Gòtic pasando por delante de la Catedral e id hacia el Born, donde veréis Santa Maria del Mar. Desde aquí podéis ir hasta el parque de la Ciutadella, desde donde se puede subir al paseo de Lluís Companys y el paseo de Sant Joan, pasando bajo el Arc de Triomf. En la Gran Via girad a la derecha para ir a buscar la calle Marina, por donde subiréis hasta la Sagrada Família. Allí tomad el carril bici de Provença hasta el paseo de Gràcia, donde podréis ver La Pedrera (Casa Milà), La Casa Batlló y otros edificios emblemáticos del modernismo barcelonés. 

2. La otra cara del Tibidabo

La otra cara del Tibidabo
La otra cara del Tibidabo

La otra cara del Tibidabo (2 horas, 24 km, nivel medio-alto, bici todo terreno).

Se sale desde la plaza de Karl Marx (M: Canyelles, L3) y se sube por el camino antiguo de Sant Llàtzer (una calle asfaltada), después se gira a la derecha y se coge, cien metros hacia adelante, el camino de tierra que sube a Can Masdeu y que pasa por delante del antiguo hospital de leprosos de la ciudad. El camino cruza la carretera del cementerio de Collserola y continúa subiendo por una pista que sigue por la izquierda. Hay que seguirla hasta un cruce que queda bajo una torre eléctrica. Es el punto kilométrico 3,3 de la ruta. Aquí se toma el camino que baja hacia la derecha, hasta llegar de nuevo a la carretera del cementerio. Entonces, continuad hacia la pista que va hacia Can Catà y a Cerdanyola del Vallès. La vuelta puede hacerse por el mismo camino o cogiendo el tren en Cerdanyola. El mapa 'Serra de Collserola' de la editorial Alpina os puede ser muy útil para hacer variantes en este itinerario.

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3. De Sant Cugat del Vallès a Sant Medir

De Sant Cugat del Vallès a Sant Medir
De Sant Cugat del Vallès a Sant Medir
Foto: Vicente Zambrano González

De Sant Cugat del Vallès a Sant Medir (1 hora, 14 km, nivel medio, bici todo terreno).

La ruta comienza en la estación de los Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Cugat del Vallès. Primero se va hacia el monasterio de Sant Cugat. Desde aquí se va por los carriles bici del paseo de Francesc Macià, la Rambla del Celler y la calle de Josep Puig i Cadafalch, donde se coge la avenida de las Corts Catalanes hacia la derecha, hasta la plaza Rotary Internacional, donde nace la pista del Camí de la Torre Negra. Subiendo por este camino, antes de llegar al restaurante Can Borrell veréis el Pi d’en Xandri, un árbol monumental. Desde aquí, cuando el día es claro, se ve Montserrat. La ruta continúa por detrás del restaurante, por el camino que sube hasta Sant Medir, donde hay una fuente. Si todavía tenéis fuerzas, podéis seguir dos kilómetros más hacia la Reserva Natural de la Font Groga. Una vez allí, solo queda la bajada hasta llegar a Barcelona.

4. Montjuïc olímpico

Montjuïc olímpico
Montjuïc olímpico
Foto: AL PHT Air Picture TAVISA

Ruta circular y ascensión al castillo (1,5 horas, 11 km, nivel medio).

La montaña olímpica es un buen lugar para admirar la ciudad desde un punto elevado mientras ponemos las piernas en forma. Desde la plaza de España, la subida más suave es la de la avenida del Estadi, pero también se puede subir por la calle Lleida y el paseo de Santa Madrona, donde hay algunas curvas espectaculares. Desde el estadio se sube al castillo por el paseo Olímpico y las calles del Doctor Font i Quer y después, Can Valero, que desembocan al paseo del Migdia. Aquí se gira a la derecha y poco después a la izquierda por el camino del Migdia, donde hay un aparcamiento que va a dar a una pasarela especialmente creada para ir en bici. Tiene 1 km de largo y acaba bajo los muros del castillo de Montjuïc. Hay una panorámica espectacular del puerto de Barcelona. La bajada se hace por la carretera de Montjuïc hasta el paseo de Miramar (cuidado con los frenos, la bajada es fuerte) y se llega a la plaza de Colón. Se puede volver a la plaza de España por el carril bici de la avenida del Paral·lel. Si queréis subir a Montjuïc ahorrando energía, existe la opción del funicular (M: Paral·lel, L2-L3).

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5. Parque del Besòs

Parque del Besòs
Parque del Besòs

El río recuperado (1 hora, 10 km, muy fácil).

El cauce del río Besòs se ha recuperado para el uso lúdico de los ciudadanos después de un larguísimo proceso de rehabilitación que se inició en 1995 a causa de la degradación que había sufrido la zona en las décadas anteriores. Hoy hay un carril bici asfaltado (y de doble sentido) de 5 km de longitud que va al lado de una franja de césped que sigue el curso del río. A partir de este punto del camino, continúa río arriba, hasta Granollers, pero ya no está pavimentado y es necesario ir con una bicicleta de montaña y un kit por si pincháis. La mejor forma de acceder es desde la zona del Fòrum, por el carril bici de la calle del Taulat.

6. Huyendo de las masas

Huyendo de las masas
Huyendo de las masas

Hacia las playas del Maresme (2 horas, 32 km, fácil).

Esta ruta es perfecta para escaparse en bicicleta hacia las playas donde la arena no ensucia tanto como la de la Barceloneta y las toallas no se chocan las unas con las otras a causa de la exagerada densidad de bañistas. El carril bici que va desde la zona del Fòrum en dirección a Sant Adrià del Besòs y Badalona se puede conectar con los carriles adaptados que hay en el frente marítimo en dirección a Montgat, El Masnou y Premià de Mar. Para que os hagáis una idea, entre el Fòrum y Premià de Mar hay 16 km, y hasta Ocata hay 12. Si ir y volver os parece excesivo, podéis hacer uno de los viajes en tren de cercanías, pero tened en cuenta que en algunos horarios suelen ir muy llenos y esto puede ser un problema a la hora de cargar las bicicletas.

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7. El frente marítimo barcelonés

El frente marítimo barcelonés
El frente marítimo barcelonés

Desde plaza de Colón hasta el Fòrum (1 hora, 7 km, muy fácil).

Aprovechad los carriles bici del Moll de la Fusta e id hacia la Barceloneta. Continuad hacia la Vila Olímpica y seguid hasta la zona del Fòrum, donde podéis iniciar el retorno por el mismo camino o en dirección a la plaza de las Glòries por los carriles bici de la parte baja de la Diagonal. Después tomad la Meridiana hasta Marina y ya volvéis a estar en la playa de la Barceloneta. Toda la vuelva son 14 kilómetros aproximadamente.


8. Carretera de les Aigües

Carretera de les Aigües
Carretera de les Aigües
Foto: Barcelona Turisme

(2 horas, 20 km, nivel medio, bici todo terreno).

Aunque oficialmente se ha rebautizado como paseo de les Aigües, la gente todavía la conoce como carretera de les Aigües. El nombre le viene de una antigua conducción de distribución de agua. Es una pista amplia y bastante llana que va desde el barrio de Penitents hasta Esplugues de Llobregat. Es especialmente popular entre ciclistas y corredores de fondo que la utilizan para pasear y entrenarse. La forma más directa de llegar pedaleando es por la avenida del Tibidabo, que desemboca en la calle de Manuel Arnús, pero los desniveles son duros. La vertiente más panorámica y llana es yendo hacia el Llobregat, llegando a las antenas de Sant Just Desvern y volviendo por el mismo camino. También se puede subir por la carretera de Horta a Cerdanyola del Vallès, conocida como Forat del Vent, donde van muchos ciclistas. Arriba de todo veréis una pasarela que cruza por encima de la carretera y va hacia el paseo de las Aigües. También se puede subir a la Arrabassada o a la carretera de Vallvidrera, pero suele haber muchos coches. La manera menos cansada de ganar altura es con los funiculares de Tibidabo y Vallvidrera.

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9. Tibidabo

Tibidabo
Tibidabo

Imitando a los del Tour de Francia (2 horas, 23 km, dificultad alta, bici de carretera).

Si os gusta el ciclismo de carretera, en Collserola también hay diversas carreteras (como el Forat del Vent, la Arrabassada, Vallvidrera, Molins de Rei, etc.) perfectas para diseñar una etapa de montaña 'rompe piernas', con subidas y bajadas continuas. Un itinerario de los muchos posibles consiste en subir al Tibidabo por la Arrabassada (M: Penitents, L3). Son 6,9 km hasta el parque de atracciones. Desde aquí podéis ir a Vallvidrera y hacer toda la bajada hasta Molins de Rei (16 km más) por un sector de la sierra poco concurrido. Otra opción es bajar hacia Sant Cugat del Vallès, donde hay que enlazar hasta Cerdanyola del Vallès por la carretera antigua y subir al Forat del Vent (la carretera de Horta, que cruza la sierra). Esta vuelta implica unos 32 km y acaba en el velódromo de Horta.

10. Corredor y Montnegre

Corredor y Montnegre
Corredor y Montnegre
Foto: Diputació de Barcelona

Entre encinas, robles y castaños (2 horas, 18 km, dificultad media, bici todo terreno).

El Parc del Montnegre y el Corredor, en la sierra Litoral, es uno de los grandes paraísos del ciclismo de montaña en las cercanías de Barcelona. El Corredor, de relieve suave, es de acceso fácil desde Llinars del Vallès y Vallgorguina. El Montnegre es más abrupto y extenso. Para acceder a él hay diversos caminos y pistas forestales desde Sant Celoni, Tordera y Calella. Una de las muchas rutas posibles empieza en Sant Celoni, a donde se puede ir en tren. Desde aquí se pedalea por la pista de Vilardell que sube hasta a Sant Martí de Montnegre, donde hay una ermita y un restaurante. Delante de la ermita hay una especie de balcón que queda por encima del bosque de los Castanyers y la riera de Fuirosos y forma un mirador excepcional desde donde se ve todo el Montseny. Si todavía os quedan fuerzas podéis ir hasta Hortsavinyà, unos siete kilómetros más lejos, por un camino de tierra que sigue las marcas de pintura blanca y roja del GR-92.

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