1. Ruta ‘tourística’
Gaudí, la Rambla y paella (las horas que queráis, 9 km, fácil).
Si tenéis visita y vuestros huéspedes no quieren irse sin haber visto los grandes iconos de la urbe barcelonesa, coged unas bicis y haced el tour urbano más típico de una forma ligera. Comenzad en el centro (en plaza Catalunya, por ejemplo), cruzad el Gòtic pasando por delante de la Catedral e id hacia el Born, donde veréis Santa Maria del Mar. Desde aquí podéis ir hasta el parque de la Ciutadella, desde donde se puede subir al paseo de Lluís Companys y el paseo de Sant Joan, pasando bajo el Arc de Triomf. En la Gran Via girad a la derecha para ir a buscar la calle Marina, por donde subiréis hasta la Sagrada Família. Allí tomad el carril bici de Provença hasta el paseo de Gràcia, donde podréis ver La Pedrera (Casa Milà), La Casa Batlló y otros edificios emblemáticos del modernismo barcelonés.