Ruta circular y ascensión al castillo (1,5 horas, 11 km, nivel medio).

La montaña olímpica es un buen lugar para admirar la ciudad desde un punto elevado mientras ponemos las piernas en forma. Desde la plaza de España, la subida más suave es la de la avenida del Estadi, pero también se puede subir por la calle Lleida y el paseo de Santa Madrona, donde hay algunas curvas espectaculares. Desde el estadio se sube al castillo por el paseo Olímpico y las calles del Doctor Font i Quer y después, Can Valero, que desembocan al paseo del Migdia. Aquí se gira a la derecha y poco después a la izquierda por el camino del Migdia, donde hay un aparcamiento que va a dar a una pasarela especialmente creada para ir en bici. Tiene 1 km de largo y acaba bajo los muros del castillo de Montjuïc. Hay una panorámica espectacular del puerto de Barcelona. La bajada se hace por la carretera de Montjuïc hasta el paseo de Miramar (cuidado con los frenos, la bajada es fuerte) y se llega a la plaza de Colón. Se puede volver a la plaza de España por el carril bici de la avenida del Paral·lel. Si queréis subir a Montjuïc ahorrando energía, existe la opción del funicular (M: Paral·lel, L2-L3).