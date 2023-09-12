Time Out dice

Un joven Gaudí recién salido de la facultad: imaginad cómo se enfrenta a su primer gran encargo, hacer la casa de veraneo de Manel Vicens, miembro de la burguesía catalana y corredor de bolsa. Se encuentra un terreno lleno de claveles y palmeras, elementos que aprovecharía para decorar la fachada de la casa y la reja.

La Casa Vicens es un reflejo de la esencia del universo Gaudí -técnica, decoración y simbología- que años después volvería a aparecer en sus obras más universales. Es una casa innovadora, preludio del modernismo, y visitarla es constatar la capacidad del arquitecto de adelantarse a su tiempo y de construir mucho más que hogares. Sin duda, una de las joyas arquitectónicas de Barcelona que tenéis que visitar.

¿Cuánto cuesta la entrada a la casa de Gaudí?

La entrada general cuesta 22 €, aunque los estudiantes entre 12 y 25 años, los mayores de 65 años, los miembros de la Red de Bibliotecas de Barcelona, los miembros de familia numerosa o monoparental y las personas con diversidad funcional podrán acogerse a la tarifa reducida de 20 €. Aparte, los menores de 11 años, los acompañantes de una persona con diversidad funcional y los miembros del Club Super 3 tienen acceso gratuito.

Todos los precios son si la entrada se compra online, si preferís comprarlas en taquilla, tienen un aumento de 2,5 €. Si queréis hacer la visita acompañada de todo tipo de detalles, también podéis escoger hacer la visita con audioguía, con un experto en la Casa Vicens e incluso, con una experiencia olfativa. Todas las opciones las podéis elegir a través de su página web.

¿Cuánto dura la visita a la Casa Vicens?

Si hacéis la visita con un guía experto, el recorrido puede durar de 60 a 75 minutos, aunque si decidís hacerla libremente, puede durar desde 40 hasta 70 minutos, dependiendo del ritmo de cada uno.

¿Cuándo se construyó la obra?

La Casa Vicens fue la primera obra y casa de Gaudí, el arquitecto había acabado sus estudios en 1878 y ya en 1883 empezó el proyecto para la familia Vicens. Finalmente, la casa se terminó en 1885, una primera obra que en 2005 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La arquitectura

El edificio es de estilo modernista y fue un preludio de su obra posterior, la Casa Batlló. Una de sus características más relevantes es su colorido, creando un collage de estilos y dejando a un lado sus famosas formas curvas por líneas rectas. Con este concepto, Gaudí creó una estructura exterior de lo más original, con tres fachadas diferentes. Otra genialidad del arquitecto.

La casa tiene cuatro plantas: una bodega, dos para vivir y una buhardilla para el servicio, aparte de un amplio jardín, donde hay una fuente monumental de ladrillo, aunque fue demolida. Actualmente, la Casa Vicens se conserva en perfecto estado, aunque el espacioso jardín está ocupado por edificios de viviendas.