Time Out dice

La primera vez fue en la Sala Upload, dentro del Gambeat Weekend 2018, cuando apenas empezaban. Después nos han ido visitando regularmente en el Primavera Sound, pero ya teníamos ganas de volver a verlos en una sala de Barcelona. En este tiempo, Amyl and the Sniffers han crecido tanto que no solo llenan una Razzmatazz, sino dos, y además en plenas vacaciones: las citas son los días 18 y 19 de agosto.

Desde Melbourne y partiendo del pub-rock australiano de los 70, el grupo liderado por la carismática Amy Taylor se ha convertido en una de las propuestas más excitantes de los últimos años. Con un directo incendiario y lleno de himnos del punk rock más actual, un concierto en sala de Amyl and the Sniffers es probablemente ahora mismo una de las mejores maneras de quitarse de encima todo el estrés acumulado durante el año.

Preparaos para sudar de lo lindo bailando y gritando al ritmo de Jerkin', You're a star, Hertz y Security a las órdenes y bien cerca de una de las mejores frontwomen del rock actual, quién sabe si la próxima vez ya llenarán un Sant Jordi.

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