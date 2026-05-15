6 rincones para descubrir la cultura de Irán en Barcelona, de la gastronomía al diseño

De restaurantes a tiendas de arte y espacios de bienestar a supermercados, una selección de lugares con raíces persas que traen su cultura a la ciudad

En Barcelona hay rincones que nos transportan y nos permiten descubrir otras culturas sin salir de la ciudad. Y en un momento en que, por razones desafortunadas, Irán aparece constantemente en las noticias, estos espacios sirven para recordar que es un pueblo con una cultura milenaria, creativa y profundamente rica en arte, gastronomía, diseño y hospitalidad.

En esta lista encontraréis un restaurante persa 100% vegano, una tienda de cerámica y arte con piezas artesanales, un estudio de pilates fundado por dos amigas de Teherán, una floristería que crea jarrones impresos en 3D, uno de los restaurantes iraníes más emblemáticos de Barcelona y un supermercado especializado en productos iraníes. Proyectos muy diferentes entre sí, pero que tienen la misma voluntad de compartir la cultura iraní con la ciudad.

1. Noush

Olzinelles, 100 (Sants)

Es el único restaurante persa 100% vegano de España y uno de los pocos de todo el mundo. Ghazal Maghsoudi y Sahar Keshtzari lo abrieron en el verano de 2025 con Jaime Hernández como chef. Después de cocinar para sus amigos en su piso del Born, Ghazal quiso dar el paso con su propio local. Y no hay mejor manera de definir su cocina que como de casa, con platos basados en sus recetas familiares.

Lejos del tópico del picante, en el menú podemos encontrar estofados como el ghoore bademjun, kebabs o guisos como el khoresht gheymeh, siempre acompañados de arroz pilaf con azafrán. Todo en un espacio cálido y muy personal, con fotos familiares en las paredes y una terraza-jardín escondida.

Foto: Time Out Barcelona

2. El Tresor

Plaça del Sortidor, 17 (Poble-sec)

Esta pequeña y encantadora tienda de cerámica y arte está impulsada por tres artistas con trayectorias diversas: Deborah Van Mourik, diseñadora gráfica holandesa; Zofia Krakowiak, arquitecta y ceramista polaca; y Omid Sheikhbaglou, artista iraní. Tres orígenes que se encontraron en Barcelona y decidieron crear El Tresor.

Desde su estudio en la calle Elkano, en el Poble-sec, el proyecto ha crecido hasta abrir una tienda en la plaza del Sortidor, en un antiguo almacén reconvertido en un espacio donde venden directamente sus creaciones.

Aunque la cerámica es el hilo conductor, cada artista trabaja desde un lenguaje propio. Omid Sheikhbaglou, originario de Tabriz (Irán), destaca por su imaginario de pequeñas figuras de criaturas inventadas, pero también trabaja con madera, metal y dibujo. Su práctica está marcada por una sensibilidad vinculada al arte islámico, que investiga en su doctorado en la Universidad de Estambul.

Foto: @el_tresor_store | El Tresor

3. Repeat

Ausias Marc, 41 (Eixample)

Este oasis en medio del caos de la ciudad es un espacio de bienestar que combina movimiento, diseño y autocuidado con una estética cuidada y moderna. Fundado por Nilou Hosseini y Mehrazin Davani, dos amigas de Teherán que se conocen desde hace más de una década gracias al estudio que dirigía Mehrazin, donde Nilou empezó como alumna y terminó convirtiéndose en instructora.

En Repeat han querido fusionar la precisión del pilates con la intensidad del Lagree, con sesiones dinámicas y de alto impacto pero enfocadas en el control, la resistencia y la conexión de cuerpo y mente. Todo ello en un espacio minimalista y de tonalidades suaves, una atmósfera que invita a bajar el ritmo y centrarse en uno mismo.

Foto: Maral Fard | Repeat

4. Cha Space

Manuel de Falla, 27 (Sarrià-Sant Gervasi)

Esta no es una floristería convencional. Cha Space combina flores, diseño y tecnología en una propuesta experimental que se mueve entre la práctica floral y el diseño de objetos. El proyecto nace de la colaboración entre Hanna Flower Studio y MMZ Studio, liderado por el arquitecto y diseñador iraní Milad Mahdizadeh, que crea jarrones y piezas —muchas impresas en 3D— pensadas como extensión de las flores.

Más que una tienda, funciona como una plataforma híbrida que integra investigación, diseño digital y fabricación con un espacio abierto al público en formato boutique. Todo gira alrededor del concepto Form follows flower, donde la flor se convierte en el punto de partida para generar formas, objetos y composiciones.

Situado en Sarrià-Sant Gervasi, el espacio tiene un aire de galería minimalista, también con la voluntad de acoger exposiciones y eventos vinculados al diseño, la naturaleza y las ciencias biológicas.

Foto: @cha_space_ | Cha Space

5. Rincón Persa

Floridablanca, 85 (Sant Antoni)

En el corazón de Sant Antoni, Touradj Shams dirige el Rincón Persa, uno de los restaurantes iraníes más consolidados de Barcelona, con más de veinte años de trayectoria trayendo la cocina y la cultura persa a la ciudad. Desde su inicio, su objetivo ha sido acercar la tradición iraní a cualquier visitante a través de una cocina auténtica, basada en ingredientes de calidad y recetas tradicionales.

En la carta encontramos los típicos kebabs, guisados como el ghormeh sabzi y el khoresht gheymeh, y una lista más larga de platos pensados para compartir. La cocina, sumada a la ambientación del lugar y los espectáculos de danza del vientre que se realizan cada viernes y sábado a las 22.30 h, termina convirtiéndose en una experiencia gastronómica completa.

Rincón Persa

6. Nikomand

Blai, 43 (Sants-Montjuïc)

Si queréis cocinar platos persas en casa y descubrir productos difíciles de encontrar en supermercados convencionales, Nikomand es una parada imprescindible. Este supermercado especializado en productos iraníes y de Oriente Medio es un punto de referencia para la comunidad iraní en Barcelona, pero también para los curiosos de la gastronomía que buscan ingredientes diferentes.

Entre sus estanterías encontraréis especias, azafrán, arroz basmati, frutos secos, tés, dulces tradicionales y productos importados directamente de Irán. Además, es también uno de los proveedores de Noush, el restaurante persa vegano.

Foto: TripAdvisor | Nikomand

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