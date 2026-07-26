7 localizaciones espectaculares del rodaje de ‘La Odisea’ para visitar (y dónde alojarte cuando vayas)

La Odisea, de Christopher Nolan, es el viaje más grande que puedes hacer sin moverte de la butaca del cine. Como una película de James Bond pero con kilómetros extras, el relato homérico de Nolan recorre localizaciones espectaculares de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia –además del habitual plató en Los Ángeles– mientras sigue los esfuerzos de Odiseo (Matt Damon) por volver a Ítaca desde Troya.

Filmada durante 91 días en 2025, La Odisea se rodó enteramente con cámaras IMAX (en España solo hay siete cines para verla en tamaño original) en alta mar, en la montaña, en cuevas y en playas desde Hjörleifshöfði, en Islandia, hasta Esaouira, en Marruecos. En Escocia, los bosques de Moray acogieron a un ejército de lestrigones, mientras que Ítaca se recreó frente a la costa de Sicilia.

"Al final, todo el mundo estaba absolutamente agotado de una manera que nunca había experimentado en ninguna película", explica Nolan a Empire. "Cuando volví a casa, Ben [Affleck] me preguntó sobre el rodaje. Y le dije: '¿Qué tipo de localización de esta película habría sido la más dura de todas las que he hecho nunca?'".

La buena noticia para cualquiera que quiera seguir los pasos de La Odisea es que no nos hace falta sufrir tanto. Sigue leyendo para descubrir una práctica guía de viajes de esta epopeya mitológica: dónde ir, cómo llegar y dónde alojarse.

Ítaca se rodó en la isla de Favignana, Sicilia

El palacio de Odiseo y Penélope (Anne Hathaway), invadido por pretendientes, se rodó en los estudios de Sony en Los Ángeles y en la isla de Favignana, justo al oeste de Sicilia. Como una de las pocas localizaciones que también aparecen en la obra de Homero –Odiseo y sus hombres se detienen en la "isla de las cabras" para reabastecerse en el poema–, el castillo en lo alto de la colina de Favignana hizo el papel de los exteriores del palacio de Ítaca. Cada mañana, el equipo y los actores subían caminando (o a veces en helicóptero) unos 270 metros hasta el Castello di Santa Caterina, del siglo XV. "Fuimos allí y vimos que era una localización profundamente poco práctica", recuerda Nolan. "Pero cuando subimos al castillo y vimos las vistas, sentimos que era el hogar de Odiseo".

Universal Pictures Sicilia en La Odisea

Consejos de viaje: Coge un ferri desde Trapani, en Sicilia, hasta Favignana, y elige uno de los Airbnb del pueblo de Favignana o prueba I Pretti Resort o Dimora Cala del Pozzo para una experiencia de hotel más lujosa. El Monte Santa Caterina está a pocos kilómetros del pueblo.

Troya se construyó en Ait Ben Haddou, Marruecos

La historia del cine está en todas partes en esta villa fortificada del siglo XI cerca de Marrakech. Gladiator, Juego de Tronos, Lawrence de Arabia, Prince of Persia: Las arenas del tiempo... Di un título y es muy probable que se haya filmado allí una película de péplum. En febrero de 2025, Christopher Nolan tenía allí la reconstrucción de la antigua Troya y a 2.000 extras listos para recrear la violenta caída de la ciudad. El set de 360 grados, supervisado por la diseñadora de producción Ruth De Jong, ocupaba una hectárea y contaba con un Templo de Atenea de 14 metros de altura. "Necesitábamos que fuese a una escala absolutamente colosal y tan inmersivo como fuera posible", dice Nolan.

Shutterstock Ait-Ben-Haddou en Marruecos

Consejos de viaje: Airbnb es tu mejor aliado en Ait Ben Haddou, aunque el riad tradicional marroquí Bagdad Café, a 200 metros de la kasbah declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene mucho éxito en Tripadvisor.

El caballo de Troya se rodó en Esaouira, Marruecos

La visión de Christopher Nolan para las escenas del Caballo de Troya se remonta a principios de los años 2000, cuando estuvo brevemente vinculado a la película Troya. Imaginaba a los griegos engañando a sus enemigos con una ofrenda de los dioses semienterrada, y finalmente hizo realidad esa visión en las arenas de Esaouira, en la costa marroquí. Aquí es también donde Odiseo y sus hombres emprenden el camino hacia casa. En árabe, Esaouira significa "pequeña imagen". No tan pequeña en IMAX.

Universal Pictures La Odisea

Consejos de viaje: La "ciudad del viento" de África es un lugar relajado con un alma bohemia y milenios de historia marítima mediterránea a sus espaldas. El kitesurf y el windsurf tienen un gran peso, y puedes ir a caballo (de los de verdad, no de madera) por la playa si no te tienta el mercado de la famosa medina. El pueblo tiene su propio aeropuerto con vuelos desde toda Europa.

La cueva del Cíclope se rodó en Mesenia, Grecia

La elección para la cueva de Polifemo, una cueva muy bien equipada para un Cíclope exigente, tiene un pedigrí mitológico claro. La escena se rodó en la cueva de Néstor, por encima de la dorada playa de Voidokilia, en Mesenia. Se decía que el rey de Pilos, Néstor, había escondido allí los bueyes que había robado al dios Helios. No se puede visitar la cueva en sí, pero la mitología se respira por todas partes –y ahora, la leyenda de Hollywood, también–.

Shutterstock Cueva de Néstor

Consejos de viaje: Utiliza el pueblo vecino de Pilos como base para explorar esta zona histórica del Peloponeso. Aparece en el poema épico –y en la película– cuando el Telémaco de Tom Holland navega hacia allí desde Ítaca buscando información sobre su padre. Espera preciosas playas, cultura costera, antigüedades griegas y el dulce local favorito, los lalagia: unas tiras de masa crujiente espolvoreadas con azúcar y canela.

Los lestrigones se rodaron en el bosque de Culbin, en Escocia

Nolan solo había filmado en Escocia una vez –el prólogo de El caballero oscuro: la leyenda renace–, pero la costa este del país ha sido una localización clave para su nuevo gran éxito. El encuentro de Odiseo con los lestrigones se rodó en el pinar de Culbin Forest. Está situado en la costa del fiordo de Moray, uno de los paisajes naturales más singulares de Escocia. La gente local, eso sí, es mucho más acogedora.

Universal Pictures Bosque de Culbin, Escocia

Consejos de viaje: Culbin está a una hora en coche de Inverness. Alójate en The Crown & Anchor o Kimberley Inn en el pintoresco pueblo de pescadores de Findhorn. Además del bosque de Culbin, es una base excelente para visitar el castillo de Brodie, disfrutar de reconocidas destilerías de whisky locales y explorar la costa de Moray.

La cabaña de Circe se rodó en el castillo de Findlater, en Escocia

En La Odisea, Circe (Samantha Morton) es una bruja que vive sola en la remota isla de Eea criando a sus cerdos. En la película, estas escenas se rodaron en el castillo de Findlater, a 100 kilómetros de Inverness. Estas ruinas de castillo, que un día fueron la sede de los condes de Findlater y Seafield, se encuentran sobre un acantilado de 15 metros de altura con vistas al fiordo de Moray. Se trata de un yacimiento arqueológico protegido y los visitantes deben tener cuidado de no acceder directamente a las ruinas. Hay una plataforma de observación ajardinada cerca y la playa de Sunnyside –otra localización de rodaje– ofrece unas fantásticas vistas del lugar donde se encuentra la morada de Circe.

Visit Scotland Castillo de Findlater

Consejos de viaje: Ponte las botas de senderismo y recorre la ruta costera de Moray o descubre el pueblo marinero de Cullen, famoso por dar al mundo el Cullen Skink, una sopa de eglefino y patata mucho más nutritiva que cualquier receta habitual de Circe. ¿Los mejores lugares para alojarse? The Seafield Arms y The Royal Oak Hotel en Cullen o el Cullen Bay Hotel en Buckie. También hay opciones de camping muy panorámicas.

El Inframundo (Hades) se rodó en Hjörleifshöfði, Islandia

Islandia hizo el papel de los planetas de agua y hielo en Interstellar, y volvió a estar en la agenda de Nolan para La Odisea. Un millar de almas resistentes participaron en el tramo de 12 días de rodaje en Islandia, incluidos 450 extras locales, Matt Damon, Zendaya y Elliot Page. El barco de Odiseo –un barco vikingo modificado, el Draken– amarró en el pequeño puerto de Landeyjahöfn, mientras que el viaje de la Odisea al infierno se rodó durante el día perpetuo de junio en las arenas negras de Hjörleifshöfði, a unos 80 kilómetros al oeste. "Sabía desde el principio que quería el paisaje de Islandia para representar el Hades", dice Nolan. "Este viaje hacia el norte, cada vez más hacia el frío, no podía estar más lejos del hogar de Odiseo en Ítaca".

Universal Pictures Nolan en el set de Islandia

Consejos de viaje: Esta es para los acérrimos de La Odisea. Necesitarás un coche para hacer el trayecto de tres horas desde Reikiavik hasta Landeyjahöfn, y solo hay un puñado de opciones de alojamiento, pero, como Christopher Nolan y compañía, nadie viene a este rincón de Islandia a buscar comodidades. Los fans del cine se verán recompensados no solo con un viaje al Hades, sino también a Iwo Jima y al planeta de Lah'mu, ya que Banderas de nuestros padres y

Star Wars: Rogue One también se rodaron aquí. Landeyjahöfn es una base excelente para visitar las islas Vestman, un espectacular archipiélago volcánico que alberga la colonia de frailecillos más grande del mundo. Las mejores opciones de alojamiento están fuera de la ciudad: prueba el nuevo Hótel Lóa o el más lujoso Seljalandsfoss Horizons.

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