Barcelona acoge una exposición gratuita de 'Star Wars' (con una de las colecciones privadas más grandes de España)

¿Ya escuchas la canción de Star Wars en tu cabeza? A partir del 28 de julio y hasta el 18 de septiembre, Casa CUPRA es la sede de la exposición Rebels Beyond the Galaxy, una de las colecciones privadas más grandes de España basada en el universo de Star Wars. Se podrá ver en la planta 0 del edificio, y la entrada es gratis.

La sede de CUPRA - ubicada en Paseo de Gracia, 109 - acoge esta muestra que incluye piezas originales de rodaje, figuras a tamaño real, bustos, dioramas, naves y objetos de coleccionismo, que se han reunido durante décadas y que guardan la historia de las películas de Lucasfilm desde 1977.

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Detrás de la exposición está Alfredo Calles, el comisario de la muestra y un apasionado de Star Wars. Para organizarla, Calles ha tenido en mente un objetivo durante todo el proceso: quería hacer una muestra diseñada por un fan y para fans.

¿Cuándo se puede visitar la exposición?

Casa CUPRA abre de lunes a sábado, y la muestra se puede visitar de 9 h a 20 h.

Además de ver la muestra de Star Wars, en Casa CUPRA también puedes recuperar fuerzas para que la fuerza te acompañe en el Rev el Bar, donde puedes tomar algo o disfrutar de una comida completa. Si en lugar de ser un comilón eres un runner (o las dos cosas a la vez), debes saber que Casa CUPRA también organiza eventos deportivos.

Y si lo que te gusta es la música, este espacio en la confluencia entre Paseo de Gracia y Diagonal acoge conciertos de referentes actuales como Maria Arnal o Nathy Peluso.

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