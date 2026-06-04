Nathy Peluso anuncia un concierto gratis este viernes 5 de junio: así puedes conseguir entrada

La cantante argentina actuará en la ciudad con Club Grasa en un 'show' gratuito, pero con reserva

Tras el gran concierto que Nathy Peluso ofreció en la plaza de Catalunya para dar la bienvenida al nuevo model de coche de la firma Cupra, el Cupra Raval, la cantante vuelve a ofrecer una actuación gratuita en Barcelona.

El concierto será en la misma Casa SEAT, ubicada en el passeig de Gràcia, 109 (haciendo esquina con la avenida Diagonal), el próximo 5 de junio. El show de Club Grasa incluirá la aparición de la cantante Nathy Peluso, con este espectáculo que rinde homenaje a su último álbum Grasa.

Foto: Sony Music Nathy Peluso

Las puertas de Casa SEAT abrirán a las 13 h para los fans que quieran llegar antes para coger un sitio privilegiado, y el show será de 14:30 a 16:30 h. También habrá algo para picar: la experiencia gastronómica correrá a cargo de Rev el Bar.

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas gratis, que son muy limitadas, se pueden reservar a través de la web oficial de Casa SEAT. De momento están agotadas, pero el registro todavía está disponible para la lista de espera.

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