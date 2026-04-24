Abre en Barcelona el primer bar de tardeo japonés, el 'nomikai'

Aunque a veces da la sensación de que en Barcelona no cabe una coctelería más, en realidad el buen momento de la ciudad en la escena coctelera internacional es una especie de imán para nuevos proyectos. Es el caso de Mugi (Pg. de Gràcia, 21. 937 94 75 00) que abrió sus puertas hace unos meses como la primera coctelería japonesa de la ciudad.

Whisky japonés, sochu y sake son los tres pilares sobre los que Lorenzo Cisi e Ibrahima Guenne -que trabajaron juntos en Londres- han montado Mugi. Una coctelería de lo más polivalente, porque además de una apetecible barra, cuenta con mesas altas en la entrada y, al fondo, una sala con mesas bajas para quienes prefieran estar más tranquilos. Y, atención, un detalle de lo más japonés: plato para que, quienes se animen, puedan traer y poner sus propios vinilos. "Pero solo buena música, eh", bromea Guenne.

Foto: Nadia Sapollnik - The Food Foto Mugi, barra de coctelería japonesa

Lo de llevarse uno mismo la banda sonora a la coctelería no es la única propuesta singular de Mugi. Dispuestos a animar las tardes de Barcelona y fomentar aquello de tomar algo tras el trabajo, cuentan con una carta dedicada al nomikai, algo así como el tardeo japonés. En realidad, este nombre se refiere a la costumbre nipona de beber -normalmente mucho- con los jefes, pero por suerte aquí se puede eliminar la parte tóxica de la ecuación y, sencillamente, tomarse un highball con unos edamames picantes a un precio muy ajustado, entre las 5 de la tarde y las nueve de la noche.

Foto: Nadia Sapollnik - The Food Foto Un highball de Mugi, refrescante cóctel japonés

Este combinado a base de un licor –normalmente whisky o sochu, más fuerte que el sake, menos que el whisky– y soda que ellos mismos elaboran y saborizan es una de las estrellas de la carta de Mugi que, ya en horario de noche, se mueve entre los 10 y 14 euros por cóctel. Por supuesto, como siempre que se habla de whiskys japoneses, el ticket puede crecer hasta donde uno quiera o pueda, aunque en la carta juegan con más de una veintena de referencias y hay opciones para todos los gustos y bolsillos.

Foto: Nadia Sapollnik Tráete tus vinilos a Mugi (si no eres un hortera)

Además de dar bien de beber, en Mugi se han propuesto que quien quiera también pueda aprender. Así que, tanto con el whisky como con el sake, ofrecen pequeñas catas con tres tragos más cortos que permiten adentrarse en este universo tan japonés. El sochu, que también se puede probar solo, juega un papel clave en muchos de los cócteles porque su baja graduación en comparación con otros destilados permite elaborar bebidas ligeras. Justo el perfil más buscado últimamente y que, sin renunciar a la profundidad del sabor, aquí trabajan muy bien.

Incluso cuando se recurre al tequila o mezcal como base, el koji –el hongo que se usa para fermentar el arroz– se convierte en un potente ingrediente para dar un toque asiático al trago, en propuestas tan interesantes como el "pomelo y yuzu koshu", con un punto picante de lo más sugerente.

Foto: Nadia Sapollnik Picoteo de Mugi, Barcelona

Para picar, por ahora ofrecen media decena de bocados (katsu sando, gambas en tempura…) aunque la idea es que esta sección de comida vaya creciendo. De momento, en la agenda de Mugi no faltan visitas de bartenders de todo el mundo y colaboraciones con restaurantes de inspiración japonesa. Apuntan alto, así que, antes de que se hagan demasiado famosos, mejor ir a conocerlos una tarde cualquiera y, de paso, descubrir eso del nomikai.

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