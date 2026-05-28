Artistas como Miki Núñez, Svetlana y Macaco darán 45 conciertos por toda Cataluña por el 150 aniversario de Damm

Este otoño, lo más 'top' del panorama musical de los Països Catalans se podrá ver por todo el territorio con entradas a partir de 12 euros

Un total de 45 artistas tocarán en 45 salas de todo el territorio para celebrar el 150º aniversario de Estrella Damm. La iniciativa, bautizada como Directes Estrella Damm 150, se celebrará en otoño, así que, seas de donde seas, no tienes excusa para ver en vivo a algunos de los artistas más 'top' del panorama actual. Miki Núñez, Svetlana, Queralt Lahoz, Al·lèrgiques al Pol·len, Macaco… todos estos nombres y muchos más estarán girando durante septiembre y octubre, de manera que ya tienes el plan perfecto para ir de concierto.

En Catalunya hay pueblos preciosos que no te puedes perder, así que te recomendamos que eches un vistazo a la programación por si quieres aprovechar la música y hacer una excursión a Banyoles, donde tocará Lildami, o a Reus, donde será el turno de Quimi Portet (entre muchos otros, claro). Las entradas ya están a la venta y tienen un precio de entre 12 y 15 euros.

Este nuevo ciclo está impulsado por Damm y la Asociación de Salas de Conciertos de Catalunya (ASACC) con la vocación de apoyar y dar visibilidad a las salas de conciertos de proximidad. Para esta ocasión tan especial, el circuito se amplía a todos los Països Catalans e incluye salas de las Ilslas Baleares (on tocará Joe Crepúsculo), Andorra (con la actuación de Ketekalles) o la Comunitat Valenciana, donde los mallorquines Fades ofrecerán su concierto en Castelló.

Quimi Portet

Lista completa de conciertos

18 de septiembre: Juls – Sala Liverpool de Be Disco (Molins de Rei)

– Sala Liverpool de Be Disco (Molins de Rei) 18 de septiembre: Joe Crepúsculo – Club Mutante (Palma de Mallorca)

– Club Mutante (Palma de Mallorca) 18 de septiembre: Ketekalles – Unnic Andorra (Andorra la Vella)

– Unnic Andorra (Andorra la Vella) 20 de septiembre: Macaco – Es Gremi (Palma de Mallorca)

– Es Gremi (Palma de Mallorca) 20 de septiembre: Dan Peralbo i el Comboi – Jazzbah (Menorca)

– Jazzbah (Menorca) 25 de septiembre: Sergi Carbonell – Sala El Torín (Olot)

– Sala El Torín (Olot) 26 de septiembre: Companyia Elèctrica Dharma – Sala Las Vegas (Sant Feliu de Guíxols)

– Sala Las Vegas (Sant Feliu de Guíxols) 26 de septiembre: El Petit de Cal Eril – Es Claustre (Maó)

– Es Claustre (Maó) 1 de octubre: Griso – Heliogàbal (Barcelona)

– Heliogàbal (Barcelona) 2 de octubre: Anna Andreu – La Capsa (El Prat de Llobregat)

– La Capsa (El Prat de Llobregat) 2 de octubre: Galgo Lento – Jamboree (Barcelona)

– Jamboree (Barcelona) 2 de octubre: Suu – Luz de Gas (Barcelona)

– Luz de Gas (Barcelona) 2 de octubre: Queralt Lahoz – Clap (Mataró)

Foto: Yanis Queralt Lahoz

2 de octubre: Sexenni – RedStar (Valls)

– RedStar (Valls) 3 de octubre: Al·lèrgiques al Pol·len – Sala Zero (Tarragona)

– Sala Zero (Tarragona) 3 de octubre: Socunbohemio – La Daurada Beach Club (Vilanova i la Geltrú)

– La Daurada Beach Club (Vilanova i la Geltrú) 3 de octubre: Strombers – Stroika (Manresa)

– Stroika (Manresa) 3 de octubre: Joan Colomo – Els Pagesos (Sant Feliu de Llobregat)

– Els Pagesos (Sant Feliu de Llobregat) 3 de octubre: Chaqueta de Chándal – Radikal (Granollers)

– Radikal (Granollers) 3 de octubre: La Sra. Tomasa – La Cabra (Vic)

– La Cabra (Vic) 3 de octubre: Lildami – Blitz (Banyoles)

– Blitz (Banyoles) 3 of octubre: Ven'nus – La Nau (Barcelona)

– La Nau (Barcelona) 3 de octubre: Quimi Portet – Lo Submarino (Reus)

– Lo Submarino (Reus) 8 de octubre: Alfred García – Nördic Cerdanya (Puigcerdà)

– Nördic Cerdanya (Puigcerdà) 10 de octubre: Pendiente de anunciar – La Mirona (Salt)

– La Mirona (Salt) 16 de octubre: El Pony Pisador – La Paloma (Barcelona)

– La Paloma (Barcelona) 16 de octubre: Diamante Negro – Plataforma (Barcelona)

– Plataforma (Barcelona) 16 de octubre: La Niña Paracaídas – Slavia (Les Borges Blanques)

– Slavia (Les Borges Blanques) 17 de octubre: Svetlana – Salamandra (L'Hospitalet de Llobregat)

– Salamandra (L'Hospitalet de Llobregat) 17 de octubre: Carla Collado & Maio – Cafè del Casino (Figueres)

– Cafè del Casino (Figueres) 17 de octubre: Carmen y María – Club Sauvage (Barcelona)

– Club Sauvage (Barcelona) 17 de octubre: Aurelio Morata – Nuba (Lleida)

– Nuba (Lleida) 17 de octubre: Cloe Riembau – Clèrik (Girona)

– Clèrik (Girona) 17 de octubre: Pendiente de anunciar – Rasa 64 (Terrassa)

– Rasa 64 (Terrassa) 18 de octubre: Flaymencos – Cafè Belgrado (Sant Cugat del Vallès)

– Cafè Belgrado (Sant Cugat del Vallès) 22 de octubre: Mourn – Sala VOL (Barcelona)

– Sala VOL (Barcelona) 22 de octubre: Fades – Terra (Castelló)

– Terra (Castelló) 23 de octubre: Hip Horns Brass Collective – El Siglo (Sant Cugat del Vallès)

– El Siglo (Sant Cugat del Vallès) 23 de octubre: Carlota Flâneur – New Fizz (Barcelona)

– New Fizz (Barcelona) 23 de octubre: Laura West – Sala El Cau (Tarragona)

– Sala El Cau (Tarragona) 24 de octubre: Miki Núñez – Razzmatazz 1 (Barcelona)

– Razzmatazz 1 (Barcelona) 24 de octubre: The New Raemon – VADE Música (Sabadell)

– VADE Música (Sabadell) 29 de octubre: Vecinos – Wolf (Barcelona)

– Wolf (Barcelona) 30 de octubre: Maruja Limón – Times (Santa Coloma de Gramenet)

– Times (Santa Coloma de Gramenet) 30 de octubre: Pendiente de anunciar – Sala Apolo (Barcelona)

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