Así es como puedes entrar gratis a la Casa Batlló durante el mes de junio

Una de las actividades ‘top’ de los turistas que visitan Barcelona es ver por dentro la Casa Batlló. Sin embargo, los barceloneses suelen pasar por delante esquivando visitantes y mirando al suelo para reafirmar su condición de locales. Aunque nunca te lo hayas planteado, ahora puedes visitar su interior gratuitamente, ya que se regalan 1.800 entradas.

Las visitas gratuitas serán entre el 1 y el 30 de junio, cada día a las 19.15 h, y será imprescindible mostrar la entrada. Para conseguirla, tienes que registrarte en la newsletter de la Casa Batlló y el día 14 de mayo, a las 13 h, recibirás un correo electrónico para pedirlas. Las 1.800 personas más rápidas en seguir el procedimiento del mail se llevarán una entrada gratuita.

¿Cómo será la visita?

Pues se basará en la experiencia Gaudí Window Nights, creada conjuntamente por la Casa Batlló y la empresa YKK AP, especializada en la manufacturación de ventanas y vitrales.

Shutterstock Finestres Casa Batlló

En el marco de este evento se ha publicado el libro conmemorativo Gaudí: Windows on the Future, que se podrá comprar en un pop-up especial dentro de la tienda de la Casa Batlló. Además, ya se puede ver la exposición homónima sobre las ventanas más representativas de su obra, que estará abierta hasta el 25 de octubre de 2026.

Si no consigues el pase para una visita gratuita, debes saber que los residentes en España tienen un 2x1 en la compra de entradas que, dependiendo del día, cuestan entre 29 y 41 euros.

Si quieres conocer más sobre el genio de la arquitectura, puedes echar un vistazo a la lista de las actividades gratuitas del año Gaudí.