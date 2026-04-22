Así es el Jardí Geològic: el primer museo en la calle de Barcelona que ya puedes visitar gratis

Ubicado en Les Corts, este espacio abierto promueve la divulgación de las ciencias de la tierra

Con la primavera llegan las ganas de hacer planes al aire libre, y encerrarse con este buen tiempo en un museo parece un crimen. Ahora, sin embargo, puedes hacer las dos cosas a la vez, y además gratuitamente, en el Jardí Geològic.

Este nuevo espacio museístico al aire libre se encuentra en la Zona Universitària y tiene el objetivo de divulgar la geología y las ciencias de la Tierra. Se trata del primer museo de Barcelona en la calle y se ubica concretamente a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UB, en la calle de Menéndez y Pelayo.

El proyecto ha tenido un coste de 1,3 millones de euros, de los cuales la mayoría se han financiado con fondos europeos Next Generation.

UB Jardí Geològic

El Jardí Geològic tiene una superficie aproximada de 1.830 m² y acoge diversos espacios educativos en los que se exponen materiales naturales, junto con piezas de exposición y elementos informativos.

¿Qué puedes encontrar en el Jardí Geològic?

El museo se divide en cuatro ámbitos:

El tiempo geològico: Un recorrido de 60 metros con rocas reales que narra la evolución de la Tierra y la vida durante los últimos 600 millones de años.

La Tierra: Una sección situada en las escaleras de la Facultad que funciona como una puerta para entender la estructura interna del planeta y su campo magnético.

El corte geológico: Un muro fabricado con rocas auténticas que representa un corte de la corteza terrestre para visualizar qué hay bajo la superficie.

Recursos geológicos: Un espacio que explica la dependencia de la sociedad actual respecto a la geología, desde el agua hasta el litio para baterías o los componentes de los móviles.

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