Así puedes viajar con tu perro de hasta 40 kg en todos los trenes de Renfe

Para llevar a tu compañero peludo en el tren se deben cumplir ciertas condiciones, como sentarse en un vagón específico y pagar un suplemento (y además, hay excepciones)

A partir de ahora, ya puedes viajar con tu compañero peludo de hasta 40 kg por toda España en tren. Y es que Renfe ha aprobado este martes, en honor al Día Mundial del Perro (¿no has felicitado al tuyo todavía?), esta medida con la que, finalmente, los perros medianos y grandes también podrán recorrer el país en todos los trenes que formen parte de la operadora ferroviaria, incluidos los de alta velocidad.

Las mascotas podrán estar al lado de sus dueños, concretamente en trenes AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia, según ha informado Renfe este viernes.

Condiciones para llevar perros en el tren

Los perros se ubicarán en un vagón habilitado, ocuparán la plaza interior al lado de la ventana y los propietarios los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto, cartilla de vacunación o pasaporte, y un kit de limpieza compuesto por empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor. Además, los servicios comerciales entregarán al usuario una funda y una alfombrilla para colocar en el asiento del perro, que deberán retirar al marcharse, para conservar el vagón limpio.

Shuterstock Gos al tren

Los billetes para viajar con perro tendrán un recargo de 40 euros para los AVE, Alvia, Intercity y Euromed. Por otra parte, en los servicios Avant y Media Distancia se necesitará un billete aparte para la mascota.

Excepciones de la nueva norma

A pesar de esta nueva aprobación, hay que considerar algunas excepciones. Los cachorros de menos de un año, los perros de raza peligrosa o las hembras en celo tienen prohibido acceder a los trenes. De la misma manera, no se podrá viajar con los perros en los trenes con enlace, con planes alternativos de transporte programados o plazas en trenes comerciales, como AVE, Avlo o Alvia, que se habiliten para vender como servicio público.

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