21 escapadas para hacer en tren desde Barcelona

Para hacer un pequeño viaje no hace falta tener coche: ¡Descubrid estos rincones preciosos cerca de Barcelona en tren!

La red de transporte de FGC y RENFE hace que salir de Barcelona para una escapada de domingo y romper con la rutina de la ciudad sea de lo más fácil. Podéis hacer un montón de viajes económicos sin alejaros demasiado y descubrir lugares que, quizá, aún no os habíais planteado visitar. Porque no hace falta ir muy lejos para desconectar cuando tenemos pueblos, paisajes y rincones increíbles a un paso de casa, todos accesibles en transporte público.

De todo y más

Tenéis mil opciones: descubrir pueblos con encanto cerca de la ciudad, visitar grandes referentes culturales e históricos de Cataluña, recorrer museos, adentraros en parques naturales o apuntaros a actividades para todos los gustos y edades. Todo ello, a solo un trayecto en tren. Descubrid Cataluña de una forma económica, cómoda y sostenible. ¿Os apuntáis?

Verano 2026: ¡Atención! Actualmente, varias líneas de Rodalies están afectadas por cortes y modificaciones del servicio debido a obras y robos. Podéis consultar el estado del servicio en tiempo real en Rodalies de Catalunya.

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