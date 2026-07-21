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21 escapadas para hacer en tren desde Barcelona

Para hacer un pequeño viaje no hace falta tener coche: ¡Descubrid estos rincones preciosos cerca de Barcelona en tren!

Xavier Amat
Escrito por Xavier Amat
Colaborador: Borja Duñó
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La red de transporte de FGC y RENFE hace que salir de Barcelona para una escapada de domingo y romper con la rutina de la ciudad sea de lo más fácil. Podéis hacer un montón de viajes económicos sin alejaros demasiado y descubrir lugares que, quizá, aún no os habíais planteado visitar. Porque no hace falta ir muy lejos para desconectar cuando tenemos pueblos, paisajes y rincones increíbles a un paso de casa, todos accesibles en transporte público.

De todo y más

Tenéis mil opciones: descubrir pueblos con encanto cerca de la ciudad, visitar grandes referentes culturales e históricos de Cataluña, recorrer museos, adentraros en parques naturales o apuntaros a actividades para todos los gustos y edades. Todo ello, a solo un trayecto en tren. Descubrid Cataluña de una forma económica, cómoda y sostenible. ¿Os apuntáis?

Verano 2026: ¡Atención! Actualmente, varias líneas de Rodalies están afectadas por cortes y modificaciones del servicio debido a obras y robos. Podéis consultar el estado del servicio en tiempo real en Rodalies de Catalunya.

NO TE LO PIERDAS: Los 50 lugares de Catalunya que tienes que visitar, al menos, una vez en la vida

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

21 planes accesibles en tren desde Barcelona

1. La Garriga termal y modernista

La Garriga termal y modernista
La Garriga termal y modernista
Foto: Shutterstock

¿Qué encontraréis? A principios del siglo XX, la Garriga se convirtió en uno de los destinos de veraneo favoritos de la burguesía catalana gracias a su cercanía con Barcelona, su agradable clima y sus aguas termales. El resultado es un espectacular legado modernista, con más de un centenar de obras de Manuel J. Raspall y edificios tan emblemáticos como la Casa Furriols, de Josep Puig i Cadafalch.

Pero este municipio del Vallès es mucho más que fachadas modernistas. También encontraréis la villa romana de Can Terrers, un antiguo campo de aviación de la Guerra Civil, castillos medievales, iglesias y ermitas que recorren la historia de la localidad desde la Antigüedad hasta nuestros días.

Para descubrir todo este patrimonio, La Garriga Patrimoni i Turisme ofrece audioguías, una app y visitas guiadas, además de un amplio catálogo de rutas temáticas, como la Garriga Modernista, la Garriga Medieval, la Garriga Rural o la Garriga Secreta.

Antes de empezar la ruta, haced una parada en el Punto de Información Turística de la Garriga y del Parque Natural del Montseny (carretera Nova, 46). Allí encontraréis toda la información sobre itinerarios, visitas y servicios para sacar el máximo partido a la escapada.

Y si después de recorrer el pueblo de arriba abajo os apetece bajar el ritmo, no hay nada mejor que terminar el día relajándoos en sus aguas termales. Tanto el Balneari Blancafort Spa Termal como Termes la Garriga ofrecen entradas de un día y diferentes paquetes para regalaros una buena dosis de bienestar.

¿Cómo llegar? Con la línea R3 de Rodalies. Tened en cuenta que las actuales obras de mejora de la infraestructura pueden provocar cortes en algunos tramos y la puesta en marcha de servicios alternativos de autobús. Consultad la web de RENFE antes de salir.

2. El funicular de Sant Joan: las mejores vistas de Montserrat

El funicular de Sant Joan: las mejores vistas de Montserrat
El funicular de Sant Joan: las mejores vistas de Montserrat
© Juan José Pascual

¿Qué encontraremos? La montaña de Montserrat siempre es espectacular, se mire por desde donde se mire. Pero hay algunos lugares que tienen un plus. Con el funicular de la Santa Cova, podréis disfrutar de los 118 metros de desnivel que hay entre la explanada y la zona de la cueva donde, según la leyenda, unos pastores encontraron la imagen de la Moreneta. Además, podrás encontrar un conjunto escultórico con obras de Gaudí al aire libre. 

Por otro lado, si subís hasta Sant Joan, a una altura de mil metros sobre el nivel del mar, podréis admirar las vistas de un mirador de la montaña, del monasterio y también, claro, de los entornos. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que para acceder no hay que estar muy preparado físicamente ni hacer una gran caminata: basta con subir en el funicular de Sant Joan, diseñado especialmente para disfrutar de las panorámicas durante los poco más de 500 metros de trayecto empinado.

Una vez en Sant Joan, ¿qué podéis hacer, además de contemplar el paisaje? Pues, por ejemplo, visitar el Aula de Naturaleza, un espacio situado en la estación superior donde, a través de una exposición, se cuenta la historia de la montaña, su peculiar geología, las características morfológicas, el tesoro escondido de sus cuevas, el clima y la variada fauna y flora de esta región. O bien tomar el camino que va hasta la cima de Sant Jeroni, aún más alto, a 1.236 metros de altitud y desde donde, como os podéis imaginar, la vista también es una maravilla; hay quien dice que, en días con unas condiciones meteorológicas adecuadas, desde aquí se pueden divisar las cordilleras de Mallorca. Volver a la explanada del monasterio a pie no es difícil, podéis hacerlo pasando por las escaleras de los Pobres, dichas así porque había una casa que acogía indigentes y vagabundos.

¿Cómo llegar? Con la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): bajad en Monistrol de Montserrat y allí coged el cremallera.

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3. Enotren: un viaje por las bodegas del Bages

Enotren: un viaje por las bodegas del Bages
Enotren: un viaje por las bodegas del Bages
FGC

¿Qué encontraremos? La denominación de origen Pla de Bages es una de las once DO de vinos catalanas. El microclima mediterráneo de media montaña, las pocas lluvias y una oscilación térmica bastante acusada ayudan a que la viña dé un fruto ideal para hacer buenos vinos. Y eso ya lo entendieron los romanos que llegaron a estas tierras hace un par de milenios. Hay quien dice que el nombre de Bages proviene de Baco, el dios del vino. Sea o no esto cierto, lo que es evidente es que en la comarca se elaboran unos vinos excelentes y que ganan adeptos cada día que pasa.

Las bodegas abren sus puertas a los visitantes. Hay grandes estirpes de viticultores y también cooperativas centenarias, aunque la mayoría son pequeños proyectos familiares. En la actualidad son 14 los adscritos a la DO Pla de Bages, todos con viñedo propio. Si queréis conocer algunas de estas bodegas, una muy buena opción es que compréis el billete combinado (Enotren) que tiene en funcionamiento Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).

El billete combinado incluye el trayecto de ida y vuelta hasta la estación de Manresa Alta, los desplazamientos entre bodegas, las visitas guiadas con cata de vino incluido en cada una de las dos bodegas que se van a ver y la comida. Una salida de todo un día y sin duda apta para toda la familia. Las bodegas que se visitan se determinan en función de la disponibilidad que tienen esa jornada, pero vayáis a la que vayáis, seguro que os hablarán del picapoll, una variedad de cepa blanca autóctona del Pla de Bages que hace un racimo de grano menudo y ovalado y de piel muy fina. Esta variedad permite elaborar unos vinos blancos ligeros y exquisitos. pero en la DO también se cultivan muchas variedades de vid y también se producen vinos tintos y rosados.

¿Cómo llegar? Con las líneas R5 o R50 de FGC y bajando en la estación de Manresa Alta.

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4. Camino de ronda: de Altafulla a Tarragona

Camino de ronda: de Altafulla a Tarragona
Camino de ronda: de Altafulla a Tarragona
Foto: Ajuntament de Roda de Berà

¿Qué encontraremos? Aunque el popular camino de ronda del Ampurdán suele llevarse toda la atención, su homólogo tarraconense —que une Altafulla con Tarragona— ofrece una alternativa igual de atractiva y mucho menos concurrida. A lo largo de 15 km de costa mediterránea por el Baix Gaià, este recorrido despliega una sucesión de playas de arena fina, calas rocosas y vistas de postal, en un entorno natural de gran belleza. El paseo culmina en la capital del Tarragonès, donde la recompensa final bien puede ser un buen arroz en el barrio marinero de El Serrallo.

Durante el trayecto, se atraviesan enclaves emblemáticos como el castillo de Tamarit —una antigua torre de vigía del siglo XI reconvertida en fortaleza para defenderse de los piratas—, la torre de la Mora —erigida en el siglo XVI— o el preventorio de la Savinosa, un edificio hoy abandonado que funcionó como hospital infantil para la tuberculosis a principios del siglo XX. También encontraréis la estatua de Sant Magí, patrón de Tarragona, la frondosa pineda de la Marquesa y una cadena de playas y calas: Altafulla, Tamarit, Jovera, de la Mora, Roca Plana, Fonda, Larga, dels Capellans, Savinosa, Arrabassada, de los Cossis y Miracle.

Aunque es una ruta sencilla, se recomienda llevar calzado cómodo. Si se hace en verano, no pueden faltar el bañador y la crema solar.

¿Os quedáis varios días en la provincia tarraconense? Pues, aquí os sugerimos veinte lugares que vale la pena visitar. 

¿Cómo llegar? Para llegar al punto de inicio, podéis tomar las líneas R14, R15, R16 o R2S desde las estaciones de Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia o Estació de França, con destino a Altafulla-Tamarit. El trayecto dura aproximadamente una hora. Para regresar, esas mismas líneas os llevarán desde Tarragona ciudad de vuelta a Barcelona, en un recorrido algo más largo, de cerca de hora y media.

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5. La Badalona romana

La Badalona romana
La Badalona romana
Foto: Museu de Badalona

¿Qué encontraremos? Fundada en el siglo I aC, la antigua Baetulo es incluso anterior a Barcino. Citada por Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Ptolomeo, existió durante cinco siglos y dejó en el subsuelo de Badalona algunos de los restos romanos más importantes de la Hispania Tarraconense. En el Museo de Badalona es posible visitar algunos de los restos, como las Termas y el Decumanus Maximus, además de piezas como la Venus de Badalona, ​​del siglo I dC. Muy cerca, también se pueden visitar la Casa de los Delfines y el Jardín de Quinto Licinio.

¿Cómo llegar? La Baetulo romana está a escasos 30 minutos de Barcelona, ​​cogiendo la R1 en plaza Catalunya y bajando a la estación de Badalona, ​​desde donde solo hay que andar unos doce minutos.

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6. El tren de los lagos: paisajes del Prepirineo

El tren de los lagos: paisajes del Prepirineo
El tren de los lagos: paisajes del Prepirineo
© FGC

¿Qué encontraremos? Un trayecto inolvidable a través de paisajes espléndidos en el viaje que comunica Lleida y La Pobla de Segur con el Tren de los Lagos. 

¿Dónde encontramos la magia del Tren de los Lagos? Para empezar, aunque el trayecto con finalidad turística es relativamente nuevo, las locomotoras datan del año 1968 (modelos diesel 10817 y 10820) y empujan cuatro coches de época de la serie 6000, un coche cafetería con asientos y mesas, y un furgón postal. Los paisajes que atraviesa son espectaculares: el río Segre, las montañas de Sant Llorenç de Montgai y Camarasa. En total se pasa por 41 túneles y 31 puentes. 

Si contáis con varios días para recorrer la provincia, estos son nuestros pueblos preferidos. 

¿Cómo llegar? El Tren de los Lagos sale de la estación Lleida-Pirineos, y son muchas las maneras de llegar a la capital de la Terra Ferma en transporte público, ya sea tren o autobús.

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7. El Cremallera: sube a la Vall de Núria

El Cremallera: sube a la Vall de Núria
El Cremallera: sube a la Vall de Núria
© FGC

¿Qué encontraremos? La Vall de Núria, un lugar siempre recomendable, lleno de encanto, de historia y de patrimonio, pero que además vive un día especial el 29 de junio, festividad de San Pedro. La fiesta que se lleva a cabo rememora la llegada de los pastores para pasar la época calurosa del año, después de haber pasado los meses de invierno en el llano. Podéis asistir a la misa en la que se bendicen los panes y las gachas de San Gil.

Asimismo, si eres excursionistas y tienes ganas de caminar, puedes sumarte a la tradicional subida desde Queralbs hasta Núria por el camino viejo, como siempre habían tenido que hacer peregrinos y pastores, ya que el único medio de transporte con el que se puede acceder hasta la explanada del santuario es el Cremallera, y éste se puso en funcionamiento en 1931.

Con el buen tiempo, el valle ofrece mil y una posibilidades, como rutas de varias dificultades para descubrir los entornos, el Parque Lúdico, que cuenta con cintas transportadoras, rocódromo, circuito de patinetes, piscina sensorial yla posibilidad de visitar una granja con animales.

¿Cómo llegar? Con el billete combinado TreNatura de Cercanías, que incluye el desplazamiento en tren hasta la estación de Ribes de Freser y el trayecto con Cremallera hasta la Vall de Núria.

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8. El Carrilet: arranca el Tren del Cemento

El Carrilet: arranca el Tren del Cemento
El Carrilet: arranca el Tren del Cemento
© Oriol Molas

¿Qué encontraremos?  El Tren del Cemento es toda una atracción en el valle de Lillet. Primero, porque se trata de un tren centenario, que tiene al frente una locomotora diesel que tira cuatro coches con capacidad para 25 viajeros cada uno. Segundo, porque en los primeros pasos va por las calles de la Pobla de Lillet y junto a las casas, y luego se adentra en las montañas de este rincón pirenaico. Y tercero, porque hace parada en dos espacios que merecen una visita. Uno, los Jardines Artigas, diseñados por Antoni Gaudí; y el otro, la antigua fábrica de cemento Asland, hoy museo, ya en el término de Castellar de n'Hug, un conjunto fabril espectacular y ubicado en un entorno natural singular, llamado el Clot del Moro.

El ferrocarril, hoy de uso turístico, se puso en funcionamiento para conectar la fábrica de cemento, impulsada por Eusebi Güell, con el resto del mundo. La empresa transportaba sacos de cemento, pero era un tren muy pequeño y comenzó a recibir el nombre de 'Carrilet'.  Más o menos a partir de primavera tendréis la oportunidad de subir y vivir esta pequeña gran aventura hasta finales de noviembre.

¿Cómo llegar? Para ir hasta la Pobla de Lillet, podemos tomar el tren de FGC hasta Manresa (R5, línea Llobregat - Anoia), y desde allí un autobús de la compañía ALSA.

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9. Torre Bellesguard: de Martín el Humano a Gaudí

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios históricos
  • Sant Gervasi - La Bonanova
Torre Bellesguard: de Martín el Humano a Gaudí
Torre Bellesguard: de Martín el Humano a Gaudí

¿Qué encontraremos? Un lugar cargado de historia y donde Antoni Gaudí dejó su genialidad. Es la Torre Bellesguard o Casa Figueras, obra declarada bien cultural de interés nacional y que se puede visitar de martes a domingo entre las 10 y las 14.30 h

Gaudí quiso dar a la construcción un aspecto de castillo medieval, con almenas y la torre. Y es que por aquí se paseaba hace algo más de 600 años Martín el Humano, el último rey de la dinastía catalana del Casal de Barcelona. Ya en aquellos tiempos al palacio que había lo llamaban Bellesguard, seguramente en referencia a la hermosa vista que se podía admirar desde el edificio. El mismo Gaudí restauró algunos elementos que se mantenían de la antigua residencia real, y que hoy forman parte de los jardines de la finca.

En cuanto a la Casa Figueras, el exterior, como decíamos, nos traslada a la Edad Media, con los elementos característicos del gótico predominante en el conjunto, pero la huella del genial arquitecto se hace evidente, por ejemplo en la cruz de cuatro brazos que corona el conjunto. Sin embargo, sorprende tanta línea recta en la obra, nada habitual en la trayectoria gaudiniana. El color de la piedra es otro de los elementos bastante singulares del exterior; tiene un tono verde-grisáceo, y se extrajo de los mismos entornos.

¿Cómo llegar? Con la línea L7 de FGC, tenemos que bajar a la estación de Avinguda Tibidabo. Desde la estación, en poco más de 15 minutos caminando estaremos en Bellesguard.

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10. Collserola: descubre todos sus secretos

  • Lugares de interés
  • Parques y jardines
  • Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Collserola: descubre todos sus secretos
Collserola: descubre todos sus secretos
Foto: Shutterstock

¿Qué encontraremos? El parque de Collserola tiene mil rincones para descubrir. Son más de 8.000 hectáreas de espacio natural con una gran variedad de formaciones vegetales y diversidad biológica. Su proximidad con ciudades densamente pobladas –la sierra se encuentra en medio del área metropolitana de Barcelona– hace que podamos definir el macizo como próximo y familiar, ideal para pasar de la gran ciudad a la naturaleza en pocos minutos. Y las conexiones con transporte público también son rápidas y cómodas. Desde Baixador de Vallvidrera salen diversas rutas perfectamente señalizadas de diversa duración pero todas ideales para hacer en familia.

¿Cómo llegar? Con las líneas S1 y S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que paran en la estación del Baixador de Vallvidrera.

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11. Visita la Colònia Güell

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • Santa Coloma de Cervelló
Visita la Colònia Güell
Visita la Colònia Güell

¿Qué encontraremos? Antoni Gaudí dejó también muestras de su genialidad fuera de Barcelona. Algunas no muy lejos, en Santa Coloma de Cervelló. Si nuestro punto de partida es Barcelona, en poco más de veinte minutos estaremos en la estación que lleva el mismo nombre que la colonia industrial que impulsó Eusebi Güell, diseñada por Gaudí. Lo que pasó, sin embargo, es que con la muerte del mecenas del arquitecto sólo pudo finalizar una pequeña parte de todo el templo que había proyectado. Pequeña, pero espectacular. Nos referimos a la cripta, bautizada en nuestros días como Cripta Gaudí.

¿Qué tiene este espacio que incluso ha sido declarado patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco? Está hecho, claro, con estilo modernista, o deberíamos decir gaudiniano, porque Gaudí es un mundo aparte. Cada columna es diferente, con inclinaciones que parecen anárquicas –¡nada más lejos de la realidad!, el arquitecto sabía perfectamente lo que hacía–. El conjunto funciona como un reloj de sol por la luz del exterior que se va filtrando a través de los vitrales con forma de piña. Los bancos son elegantes y también llevan la firma de Gaudí. En definitiva, un espacio único y donde el genio experimentó innovaciones que después serían clave para levantar otras grandes obras.

¿Cómo llegar? Las líneas S3, S4, S8 y S9 de FGC (línea Llobregat - Anoia) se detienen en la estación de la Colònia Güell.

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12. Sant Cugat enclaustrado

  • Museos e instituciones
  • Historia
  • Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Sant Cugat enclaustrado
Sant Cugat enclaustrado

¿Qué encontraremos? En Sant Cugat, el claustro del monasterio tiene 144 capiteles románicos, de una riquísima simbología. Por ello es aconsejable visitarlo con su servicio de audioguía o con una de las visitas guiadas que se ofrecen y que cuentan con un aforo de 15 personas, entre otras medidas para garantizar una visita segura. 

El claustro contiene uno de los conjuntos de escultura románica más destacables de todo el país y del románico en general, y sabemos que se estaba haciendo en 1190. Para los capiteles se usó piedra de Montjuïc, y para las columnas, piedra de Girona. Una de las singularidades es que encontramos la firma del autor o uno de los autores, el maestro Arnau Cadell.

¿Cómo llegar? Las líneas S1, S2, S5, S6 y S7 de FGC os acercan de forma cómoda y rápida a Sant Cugat del Vallès.

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13. Hacia el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

Hacia el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Hacia el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
© Oriol Clavera

¿Qué encontraremos? Es una dificultad habitual para las personas que no disponen de vehículo privado acercarse a muchos de los parques y espacios naturales. También supone un cierto contrasentido ir a lugares donde se respira mejor y tener que hacerlo sí o sí en coche particular. Es por eso que siempre es buena noticia cuando se pone en marcha algún tipo de transporte público que nos deja a las puertas de uno de estos parajes. 

El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac tiene un paisaje singular, con riscos y monolitos de conglomerado rojizo que contrastan con el verde de los pinares y encinares. El monasterio de Sant Llorenç del Munt, en lo alto de la Mola, pico más alto del Parque con 1.101,9 m, es sólo uno de sus atractivos patrimoniales. Las panorámicas tanto desde la Mola como desde el Montcau son magníficas.

¿Cómo llegar? Con la línea del Vallès de FGC hasta Terrassa Estación del Norte (S1). Allí tomaremos el Bus Parc, gestionado por la empresa Transporte Generales de Olesa (sólo fines de semana y festivos).

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14. Tríada modernista en Terrassa

Tríada modernista en Terrassa
Tríada modernista en Terrassa

¿Qué encontraremos? Hace un siglo Terrassa se encontraba inmersa en una época de esplendor. De aquellos años ha conservado varios edificios, hoy con funciones distintas de las originales y que se pueden visitar. FGC pone a disposición de sus clientes un billete combinado que incluye el trayecto de ida y vuelta desde cualquier estación de la línea Barcelona-Vallès hasta Terrassa Rambla, y la entrada a tres construcciones modernistas egarenses. Se puede adquirir en las máquinas expendedoras de billetes de las estaciones.

En primer lugar nos dirigimos al parque de Sant Jordi, en el centro del cual está situada la Masia Freixa, originalmente una fábrica de hilados pero transformada entre 1907 y 1914 en la residencia familiar del industrial textil Josep Freixa, tras pasar por las manos del arquitecto Lluís Muncunill. Una construcción singular, blanca y con arcos parabólicos y con un tejado sinuoso de color grisáceo. Alberga oficinas municipales y también la sede central de la Red de Turismo Industrial de Cataluña.

La casa Alegre de Sagrera –segunda parada del día–, sección del Museo de Terrassa, conserva los magníficos jardines, mientras que en el interior nos podemos hacer a la idea de cómo era la vida de la típica familia burguesa de aquellos años. El inmueble tiene sus orígenes en el siglo XVIII, pero el aspecto actual se debe a la reforma modernista que hizo Melchor Vinyals en 1912. Veréis bonitos vitrales, pinturas murales, balcones de hierro forjado y mobiliario original.

Recomendamos dejar el Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (mNACTEC) para el final, y entreteneros todo el tiempo que podáis con sus múltiples e interesantes exposiciones. No olvidéis observar el espectacular edificio que lo acoge, el Vapor Aymerich, Amat i Jover, inmensa fábrica textil construida entre 1907 y 1908 con sello de Muncunill.

¿Cómo llegar? Con los trenes de la S1 de FGC, línea Barcelona-Vallès. Bajaremos en la estación Terrassa Rambla.

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15. La Molina Bike Park: paraíso de las dos ruedas

La Molina Bike Park: paraíso de las dos ruedas
La Molina Bike Park: paraíso de las dos ruedas
Oriol Molas

¿Qué encontraremos? Que no haya nieve no es motivo para dejar de pasar uno o más días en La Molina. La Molina Bike Park es un paraíso para los amantes de las dos ruedas, donde hay circuitos de descenso, recorridos de 'cross country' y una zona 'freestyle' y 'wood park'.

Podéis acceder a través del Telecabina Alp 2500 o bien con el Telesilla de Cap de Comella. Tendréis a vuestros pies –o mejor dicho, a vuestras ruedas– hasta 15 circuitos de descenso que suman aproximadamente medio centenar de kilómetros que cruzan por lugares de una gran belleza, como el Coll de Pal, el lago de La Molina o los bosques de pino negro característicos de la zona.

El circuito de 'cross country' cuenta con 11 km de recorrido, mientras que cerca del estacionamiento de Cap de Comella está la zona 'freestyle' y 'wood park', con módulos artificiales como peraltes, pasarelas y saltos a diferentes alturas, 'wallrides' y una destacable área de 'dirt jump' con varias líneas de salto progresivas según el nivel de cada usuario.

¿Cómo llegar? Con la línea R3 de Cercanías Cataluña, parada de La Molina. Una vez allí, dirigíos al Telecabina, vía de acceso al Bike Park.

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16. El Museu de Paleontologia de Sabadell: entre fósiles y esqueletos

El Museu de Paleontologia de Sabadell: entre fósiles y esqueletos
El Museu de Paleontologia de Sabadell: entre fósiles y esqueletos

¿Qué encontraremos? En la calle de la Escuela Industrial de Sabadell encontramos el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), donde, además de dedicarse a la investigación y conservación de la paleontología humana y de vertebrados, se da relevancia a la difusión, a través de las piezas expuestas en su museo y de las actividades que se realizan: podremos excavar un fósil, prepararlo para la investigación y musealización, publicaremos los resultados y los difundiremos.

En la primera planta, sin duda la pieza más emblemática que hay es la reproducción de un esqueleto de Triceratops. Y en una sala de realidad virtual veremos fósiles en 3D, y un audiovisual nos mostrará cómo eran los paisajes pirenaicos hace 66 millones de años aproximadamente, cuando los dinosaurios campaban por estas latitudes.

¿Cómo llegar? Con la S2 de FGC de la línea Barcelona-Vallès, debéis bajar en la estación Sabadell Plaza Mayor. El Museo del ICP se encuentra a unos cinco minutos a pie.

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17. El Museu Molí Paperer de Anoia: historia sobre papel

El Museu Molí Paperer de Anoia: historia sobre papel
El Museu Molí Paperer de Anoia: historia sobre papel

¿Qué encontraremos? Capellades y sus entornos fueron, en los siglos XVIII y XIX, un importantísimo núcleo de producción papelera, sobre todo de papel de barba y de fumar. Desde 1961, el Museu Molí Paperer ocupa un antiguo molino del siglo XVIII situado junto a una balsa, una fuente natural de la que brota un caudal de doce millones de litros diarios. 

¿Cómo llegar? Las líneas R6 y R60 llevan hasta la estación de Capellades de FGC. El billete combinado incluye el desplazamiento en bus hasta el museo.

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18. Llenar la despensa en el Baix Llobregat

Llenar la despensa en el Baix Llobregat
Llenar la despensa en el Baix Llobregat

¿Qué encontraremos? Promover una agricultura local y de temporada, justa socialmente y ambiental, y un consumo responsable que evite el gasto en envases y en el combustible que conlleva la importación. Estas son las principales finalidades del Mercat de Pagés, cada sábado, entre las 9 y las 14 h, en la plaza de Narcís Lunes de Sant Vicenç dels Horts, en el Baix Llobregat. Encontraréis frutas y hortalizas del Parque Agrario del Baix Llobregat, y llenaréis la cesta de productos que sobresalen por la calidad y la frescura, y en muchos casos de producción ecológica.

¿Cómo llegar? Todos los trenes de la línea Llobregat-Anoia de FGC se detienen en Sant Vicenç dels Horts y en Can Ros, las estaciones más cerca del Mercat de Pagés.

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19. Salàs de Pallars: tiendas que son un museo

Salàs de Pallars: tiendas que son un museo
Salàs de Pallars: tiendas que son un museo

¿Qué encontraremos? En esta población de sabor medieval encontraréis hasta ocho establecimientos con decoraciones, mobiliarios, publicidad y productos de los que ya no se encuentran. Hay farmacia, estanco, 'ultramarinos & coloniales', mercería-perfumería, quiosco, imprenta, café y barbería.

Entrar en estos lugares, bautizados en su conjunto como las Tiendas del Museo de Salàs, supone un regreso al pasado para los que ya lucen canas, y un aprendizaje para los pequeños de la familia. Por ejemplo, en la farmacia se vive el paso del boticario al farmacéutico, y se recuerdan marcas evocadoras como Cerebrino Mandri o las pastillas del Doctor Andreu. En el café no puede faltar el futbolín, el billar y el juego del millón, como tampoco las bebidas más populares de mediados del siglo pasado, mientras se explica la importancia de los cafés de pueblo como punto de encuentro. O en la imprenta veréis los sistemas de impresión que se usaban antes de que las nuevas tecnologías lo cambiaran todo.

¿Cómo llegar? Con la RL2 de la línea Lleida-La Pobla de FGC, bajando en Salàs de Pallars. Consultad horarios en lleidalapobla.fgc.cat.

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20. Descubre el río y el paisaje de Sant Boi

Descubre el río y el paisaje de Sant Boi
Descubre el río y el paisaje de Sant Boi
FGC

¿Qué encontraremos? El centro de interpretación del río se inauguraba el 2014. Se encuentra en una reformada masía del siglo XVIII, Can Julià, en el municipio de Sant Boi de Llobregat. Es un equipamiento donde se explica el ecosistema del tramo bajo –el que va de Martorell hasta el Prat– del río que da apellido a la población y a la comarca. 

Sin movernos de Sant Boi, pero yendo hasta la cima del Montbaig, donde reposa la ermita de Sant Ramon, encontramos el Centro de Interpretación del paisaje. La exposición del interior de la remodelada ermita permite observar, estudiar, reflexionar y disfrutar alrededor del paisaje de este territorio, un paisaje que, en parte, y con unas panorámicas excepcionales, podemos observar desde la cima. Como Can Julià, la muestra está diseñada para hacer visitas participativas e interactivas. Entre los elementos que llaman la atención hay un módulo de cajoneras con efectos de luz, sonido, tacto y fragancias, una maqueta del entorno que se contempla desde el lugar, y un 'videowall' con pantallas que proyectan entrevistas llevadas a cabo a visitantes del equipamiento.

¿Cómo llegar? Todos los trenes de la línea Llobregat-Anoia de FGC tienen parada en la estación de Sant Boi de Llobregat.

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21. Cataluña en miniatura: un país pequeñito

Cataluña en miniatura: un país pequeñito
Cataluña en miniatura: un país pequeñito

¿Qué encontraremos? ¿Os imagináis ir en pocos minutos del patrimonio romano de Tarragona al románico de la Vall de Boí, o del Teatro Museo Dalí de Figueres al Parque de Atracciones Tibidabo? ¡En Catalunya en Miniatura, esto es posible! Bueno, al menos es posible hacerlo a través de sus pequeñas grandes maquetas. Vale que no es lo mismo que visitar físicamente estos lugares, pero las reproducciones de los edificios y de los pueblos, costas y montañas están tan bien elaboradas que siempre vale la pena ir a Torrelles de Llobregat, comarca del Baix Llobregat, y cruzar la puerta de este espacio inaugurado en 1983.

¿Cómo llegar? Bajamos a la estación de Sant Vicenç dels Horts de la línea Llobregat-Anoia de FGC y cogemos el bus de Soler y Sauret hasta Cataluña en Miniatura. El billete combinado de FGC incluye la entrada.

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