Así será el nuevo Sant Jordi Club, que abrirá en 2029 completamente renovado

El espacio, que pasará de una capacidad máxima de 4.500 a 9.000 espectadores, será más amplio, más versátil y más sostenible

El hermano pequeño del Palau Sant Jordi se hace mayor. El equipamiento, que hasta ahora tenía una capacidad máxima de unos 4.500 espectadores, podrá llegar hasta los 9.000 con la renovación y la ampliación que está prevista que se ponga en funcionamiento en 2029, que costará 70 millones de euros, y de la que ya se han mostrado los primeros renders.

El proyecto arquitectónico ganador, presentado por el estudio parisino Bruther y el barcelonés Jorge Vidal Studio, propone una sala mucho más versátil, con una calidad acústica mejorada y un entorno accesible y sostenible, que tiene en cuenta no solo lo que sucede durante los conciertos sino también lo que pasa antes y después.

Con 17.000 metros cuadrados, el nuevo Sant Jordi Club presenta una planta rectangular de unos 25 metros de altura y con dos plantas inferiores que miran al exterior, para no competir en protagonismo ni con el paisaje de Montjuïc, en el cual se integra, ni con la joya de la corona de la Anella Olímpica, el pabellón de Arata Isozaki.

BSM Nuevo Sant Jordi Club

Una gran plaza de acceso en la fachada oeste, conectada con la explanada de la Anella Olímpica, servirá de puerta de entrada y enlazará con un vestíbulo exterior, donde estarán los servicios de restauración y la venta de merchandising, que a su vez hará de distribuidor de los diversos recorridos hacia el interior de la sala. Aún habrá dos plazas más en el exterior, una pensada para la salida del público y otra destinada a las necesidades técnicas y logísticas.

BSM Nuevo Sant Jordi Club

La flexibilidad en la configuración de la sala es uno de los aspectos más destacados del proyecto. El nuevo Sant Jordi Club podrá adaptarse a capacidades desde 3.500 hasta 9.000 personas, con el público sentado o de pie y con gradas fijas y retráctiles y sillas móviles. También se mejora el sonido del espacio con materiales absorbentes, butacas con tratamiento acústico, y el sistema de caja dentro de la caja, que permitirá aislarla acústicamente y hacerla compatible con la actividad en el Palau Sant Jordi.

BSM Nuevo Sant Jordi Club

Más calidad ambiental

También se mejorará el acceso a todos los espacios y servicios y se prevén soluciones sostenibles como la producción de energía renovable con placas fotovoltaicas, la aerotermia, la recuperación de agua de lluvia y una intervención paisajística pensada para favorecer la biodiversidad, la gestión natural del agua y contrarrestar el efecto isla de calor, con el fin de mejorar la calidad ambiental de la Anella Olímpica.

BSM Nuevo Sant Jordi Club

BSM Nuevo Sant Jordi Club

Para no esperarte a 2029, consulta la lista de grandes conciertos que se celebran en Barcelona en 2026-27