Así será la iluminación de Navidad 2026 en Barcelona, que se amplía a más de 130 km de calles

Quizás sea un poco atrevido hablar de Navidad en plena ola de calor, pero el Ayuntamiento de Barcelona ya ha revelado detalles de cómo será la decoración de este 2026. Entre las grandes novedades, se iluminarán dos paseos de la ciudad con luces de autor, y se llegará a los 130 kilómetros de calles iluminadas.

Este gran despliegue incluirá 255 arcadas, 272 figuras de luz repartidas por la mayoría de distritos y más de 50 fuentes ornamentales. La ampliación de este festival, que también recuperará los míticos "galets" de Ramon Bigas y luces de autor en la rambla de Prim y en el paseo de Maragall, se enmarca en la celebración de Barcelona como Capital Europea de la Navidad este 2026.

Ajuntament de Barcelona Render luz de Navidad 2026

Para que no te pierdas ningún rincón iluminado, se podrá consultar un mapa interactivo con rutas temáticas: desde recorridos por los comercios emblemáticos y las fuentes iluminadas hasta itinerarios para ver los escaparates creados por escuelas de diseño.

Además, las fachadas de los mercados municipales ganarán protagonismo, y de hecho, en el Mercat de la Marina se hará una prueba piloto comunitaria, donde se proyectarán los dibujos navideños que han creado cerca de un centenar de alumnos de la Escola CEE Guru, la Escola Pràctiques, la FEP Sant Medir y el Institut Consell de Cent.

Ajuntament de Barcelona Render luces de Navidad 2026

Los visitantes de Barcelona pagan un 65% del coste de las luces

Como dato importante de gestión, este gran despliegue de iluminación cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros. La gran novedad de esta edición es que el festival se financiará en gran parte gracias a los propios visitantes que se alojan en la ciudad, ya que se prevé que el 65% de este presupuesto se cubra directamente con la recaudación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (IEET).

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