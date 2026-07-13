Así tienes que fotografiar el eclipse solar del 12 de agosto para que te salgan buenas fotos con el móvil

Consejos para que las fotografías no te queden como un punto blanco y borroso, y no dañes la cámara del dispositivo con la luz del sol

El eclipse total del 12 de agosto es un acontecimiento histórico, ya que el último de este tipo visible desde Catalunya fue en 1905, y el siguiente será dentro de 154 años (no creo que lo podamos ver). Así que, si quieres inmortalizar el momento con tu móvil, te explicamos cómo hacerlo para que te salgan buenas fotos. El primer consejo es que vayas a uno de los pueblos desde donde se podrá ver mejor este fenómeno astronómico.

En cuanto al móvil, lo más importante es saber que, de la misma manera que si miras directamente al eclipse te puedes dañar los ojos, si enfocas al sol con la cámara de tu móvil, el sensor también se puede dañar. Es por eso que para el atardecer del 12 de agosto necesitarás dos gafas certificadas: unas para ti y otras para tu teléfono - las puedes sujetar delante del objetivo o puedes recortar un trozo y pegarlo con cinta adhesiva al dispositivo.

Ajustes que debes cambiar en el móvil

Para sacar el máximo partido a la cámara del móvil durante el eclipse del 12 de agosto, el primer paso imprescindible es activar el Modo Pro o Manual de la aplicación de la cámara, o bien utilizar una externa. Esto permite configurar el enfoque en manual fijado a infinito para evitar que el teléfono se desenfoque al apuntar al cielo.

También es útil utilizar el formato RAW, si está disponible. Disparar en RAW es clave, ya que guarda toda la información de la imagen sin compresión y, así, ofrece más flexibilidad a la hora de editar posteriormente la exposición, el contraste y los colores sin perder nada de calidad.

Unsplash Gente observando el eclipse

Por lo que respecta a la exposición, hay que jugar con la sensibilidad y el tiempo de captura. Se debe empezar con un ISO lo más bajo posible (ISO 50 o 100) para reducir el ruido y mantener la definición de los detalles, aunque se podrá subir gradualmente a medida que se oscurezca.

La velocidad de obturación será el parámetro más importante a tener en cuenta: durante las fases parciales del eclipse será necesaria una velocidad muy rápida (entre 1/1000 y 1/2000 de segundo) para evitar que la imagen quede quemada. En el momento de la totalidad, se deberá rebajar (a 1/30 o 1/15 de segundo) para poder capturar el brillo de la corona solar.

Para acabar de definir la calidad de la fotografía, es recomendable ajustar el balance de blancos de manera manual en una temperatura fría, como la opción de "Luz de día" o un valor de entre 5000 K y 6000 K, con el fin de mantener los tonos naturales del cielo.

Y como truco final: hay que evitar totalmente el zoom digital, ya que pixela y degrada la imagen de forma irreversible; es mucho mejor utilizar el zoom óptico con moderación, recurrir a un objetivo para móviles o, simplemente, priorizar una buena composición general del entorno.

Si te interesa la fotografía, no te puedes perder esta exposición en Barcelona de uno de los fotógrafos más famosos del mundo.