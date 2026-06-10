Estos son los mejores pueblos para ver gratis el eclipse total de sol el 12 de agosto en Cataluña

El 12 de agosto de 2026 se podrá ver un eclipse solar total desde Cataluña. Durante el último par de años también ha habido otros, pero este es diferente: es un eclipse total de sol. El último de este tipo visible desde Cataluña fue en 1905, cuando hacía pocos años que Gràcia se había anexionado a Barcelona, el Poblenou estaba lleno de fábricas, y la Sagrada Familia levantaba las primeras paredes de la cripta.

El eclipse comenzará a las 19.35 h y terminará a las 21 h, y el momento del eclipse total será sobre las 20.29 h, con una duración aproximada de un minuto y medio.

Los mejores lugares para ver el eclipse se encuentran en el sur de Cataluña, donde se ubican algunos de los pueblos más bonitos del territorio. A continuación te recomendamos espacios específicos para presenciarlo, pero estés donde estés debes saber que el sol estará muy bajo en el horizonte, a unos 5° de altitud, y cualquier obstáculo puede taparlo (edificios, árboles o una montaña), así que necesitas estar en un lugar donde el horizonte oeste tenga visibilidad completa.

ACN Eclipse de sol

Recuerda que solo puedes ver el eclipse con gafas homologadas ISO 12312-2. No vale la pena comprometer tu salud con alternativas como gafas de sol ni invenciones caseras. Fuera del momento de la totalidad, puede ser perjudicial mirar el Sol más de tres minutos seguidos sin descansar, incluso con las gafas puestas. Y aunque parezca que no te hace daño, los efectos pueden aparecer hasta 24 horas después.

Los mejores pueblos desde donde puedes ver el eclipse solar total el 12 de agosto

1. Alcanar

Este municipio del Montsià es uno de los puntos más privilegiados para vivir este fenómeno histórico. El proceso comenzará a las 19:36:30 h con el inicio del eclipse parcial. La oscuridad absoluta comenzará a las 20:30:13 h, alcanzará su máximo a las 20:31:02 h y se alargará durante 1 minuto y 37 segundos, hasta las 20:31:50 h. Hay que tener en cuenta que en el momento álgido la altura del Sol será de solo 4,6°, así que es importante buscar espacios libres de obstáculos antes de que se produzca la posterior puesta de sol definitiva, que será a las 20:59:58 h. El lugar que ha habilitado el ayuntamiento es la plaza de Bous.

2. L'Aldea

En esta localidad habrá, también, un 100% de visibilidad. El eclipse solar comenzará a las 19h 36m 10s, y el momento más álgido comenzará a las 20h 29m 55s. La oscuridad absoluta alcanzará su máximo a las 20h 30m 41s y tendrá una duración total de 1m 32s, hasta las 20h 31m 27s. El fin del eclipse coincidirá exactamente con la puesta de sol a las 20h 59m 50s. L'Aldea organizará diversas actividades para celebrar este evento: el sábado 25 de abril se ofrecerá una sesión de planetario (17 h) y la charla Óptica: la mirada (18 h) sobre observación segura. El domingo 26 de abril tendrá lugar un teatro temático (17 h) y la conferencia de la doctora en Geofísica Estefania Blanch Llosa (18 h) para aprender a aprovechar el fenómeno al máximo. El espacio que ha habilitado el ayuntamiento de L'Aldea es la explanada Can Gironès.

3. Altafulla

En Altafulla, el punto de encuentro oficial para el eclipse será la Fuente del Mirador dels Munts, organizado por el ayuntamiento y los Amics de l'Astronomia. El eclipse comenzará a las 19:35:28, el inicio de la totalidad será a las 20:29:24, el fin de la totalidad a las 20:30:17 (con una duración de oscuridad de 53 segundos), y la puesta de sol será a las 20:57:34. El mirador de Altafulla es uno de los mejores lugares de Cataluña para ver el eclipse, ya que se podrá presenciar aunque el Sol estará a solo 3 grados de altitud sobre el horizonte.

4. L'Ametlla de Mar

En este pueblo, el eclipse comenzará a las 19:35:55, mientras que la totalidad comenzará a las 20:29:42, alcanzará su máximo a las 20:30:25 y finalizará a las 20:31:07, por lo tanto, tendrá una duración de 1 minuto y 25 segundos de oscuridad total con el Sol a solo 4,5 grados de altura sobre el horizonte. La puesta de sol está prevista para las 20:59:21. Para disfrutar de este fenómeno en las mejores condiciones, el Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar ha habilitado el campo de fútbol para observarlo.

5. Amposta

En Amposta, la totalidad del eclipse comenzará a las 20:29:42, y alcanzará su máximo a las 20:30:44, con una duración de 1 minuto y 33 segundos, y el Sol se encontrará a solo 4,6° sobre el horizonte. El lugar que el ayuntamiento ha habilitado para verlo es el Polígono Industrial l'Oriola, con capacidad para 4.400 personas.

6. Reus

En Reus, el eclipse durará 1 minuto y 1 segundo (de 20:29:24 a 20:30:25), con el máximo a las 20:29:54 y el Sol a solo 4,5° de altura, con la puesta de sol a las 20:58:40. El ayuntamiento ha organizado conferencias de la URV, la exposición Bajo un mismo cielo en el Museo de Reus, sesiones de cine al aire libre (donde se proyectarán Gravity y Apolo XIII), talleres de fotografía, el Planetario Burbuja y actividades en la Biblioteca Xavier Amorós. El lugar oficial habilitado para ver el eclipse es el Parc de la Festa.

7. Tarragona

En la capital de la provincia, el inicio del eclipse será a las 19:35:31, el inicio de la totalidad a las 20:29:25, el máximo a las 20:29:55, el fin de la totalidad a las 20:30:25 (con una duración de 1 minuto y 0 segundos), el Sol a solo 4,4° de altura y la puesta de sol a las 20:58:01. El ayuntamiento de Tarragona ha elaborado un mapa con seis puntos de observación recomendados para evitar concentraciones masivas: el Parc de l'Anella Mediterrània (con espacio para 10.000 personas), el solar de Bonavista (15.000), la Marina Port Tàrraco (20.000, el de mayor aforo), el Parc Francolí (1.500), el campo de fútbol de Sant Pere i Sant Pau (4.000) y el aparcamiento de Sescelades (7.000).

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