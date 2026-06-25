Barcelona compite con Bangkok para ser la sede del WorldPride 2030

Barcelona es una ciudad crucial para la comunidad LGTBI. Más allá de espacios como el Gaixample, la capital catalana ha sido un referente como espacio seguro durante los últimos años.Para reivindicarlo, la ciudad ha presentado oficialmente la candidatura para ser sede del WorldPride en el año 2030, una fecha señalada en la que se cumplirán 25 años de la aprobación del matrimonio igualitario en el Estado español y se conmemorarán los 50 años de la legalización de la primera entidad social LGBTI+ en España. Sin embargo, no está confirmado que Barcelona sea la sede del WorldPride 2030: tendrá que competir con Bangkok.

El WorldPride es un evento internacional autorizado por InterPride que promueve la visibilidad y la concienciación sobre el colectivo LGBTI+. Esta celebración se lleva a cabo cada dos años en una ciudad diferente del mundo e incluye desfiles, marchas, festivales y una conferencia central sobre derechos humanos.

Foto: Pride! BCN Pride Barcelona 2022

El impulso de esta candidatura llega en un contexto en el que el Observatori Contra l'LGTBI-fòbia denunció que en 2025 se registraron cifras récord de agresiones, con un total de 353 incidencias en Cataluña. Cada semana se producen nuevos casos; por ejemplo, el grupo musical Fades sufrió una agresión homófoba el pasado martes 23 de junio en Vilassar de Mar y tuvo que suspender su concierto, sumando tres incidentes durante su gira.

Ante esto, el WorldPride Barcelona 2030 tendría como objetivo fomentar el sentimiento de comunidad y reactivar la lucha por los derechos LGBTI+ y los derechos humanos. En caso de que se adjudique a la capital catalana, el evento permitiría visibilizar la fuerza del asociacionismo y de la lucha colectiva.

De este modo, la celebración serviría como plataforma global para transmitir mensajes de diversidad, inclusión y resistencia frente a los discursos de odio, además de inspirar a las nuevas generaciones a continuar con el movimiento por la igualdad y la justicia social.

Todavía queda tiempo hasta 2030, pero este año también puedes vivir el Orgullo con el Pride Barcelona, que se celebrará entre el 27 de junio y el 19 de julio (aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para reivindicarlo y celebrarlo).

'Let's think, let's answer, let's change'

Bajo el lema Let's think, let's answer, let's change, el proyecto pretende crear un espacio para repensar el futuro de la comunidad LGBTQIA+, con Barcelona como plataforma de análisis y reflexión. Estos tres pilares funcionarán como ejes transversales y configurarán toda la programación.

El primer eje, Let's think, busca ofrecer un espacio seguro y abierto para que el Orgullo Mundial pueda reflexionar y definir el cambio social. El eje Let's answer permitirá encontrar respuestas colectivas frente a los discursos de odio. Y finalmente, a través de Let's change, se impulsará desde Barcelona un plan de acción compartido para que todos los asistentes puedan desarrollarlo en sus lugares de origen.

La decisión final sobre qué ciudad acogerá el WorldPride 2030 se tomará durante la Annual General Meeting de InterPride, que tendrá lugar en Phuket (Tailandia) del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Barcelona no lo tendrá fácil, ya que la otra gran candidata finalista es Bangkok.

Si Barcelona gana, la capital catalana se sumará a una lista de ciudades históricas: desde la primera edición en Roma en el año 2000, el evento ha pasado por Londres, Toronto, Madrid, Nueva York, Copenhague, Malmö, Sídney y Washington. De momento, las próximas citas confirmadas del Orgullo Mundial serán en Ámsterdam en 2026 y en Ciudad del Cabo en 2028.