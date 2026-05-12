Barcelona pierde las 'casas hermanas' modernistas de 1914 por la ampliación del parque de Glòries

La Casa Frederic Sanés y la Casa Sebastià Bosch i Elías desaparecerán de Consejo de Ciento a finales de primavera

El Instituto Municipal de Urbanismo ha iniciado la demolición de 37 fincas al noroeste de la plaza de les Glòries para ampliar el parque que tendrá 30.000 metros cuadrados. Esta transformación, que prevé conectar los barrios del Fort Pienc, la Sagrada Família, el Clot y el Parc i la Llacuna del Poblenou, supone la desaparición de un tejido urbano centenario situado en la calle del Consell de Cent, entre Castillejos e Independència.

Aunque el proyecto gana un balcón urbano con árboles y zonas de juegos (de 0 a 99 años), también supone la pérdida del modernismo que no entra en los programas de protección de Barcelona.

Las casas hermanas que desaparecerán

El foco de la pérdida patrimonial se centra en los números 600 y 602, donde se alzan dos fincas hermanas construidas en 1914.

En el número 600, se encuentra la Casa Frederic Sanés, obra de Josep Graner (autor de la Casa de la Papallona). El edificio atrae a todo aquel que lo mira por su coronamiento con bustos femeninos y un vestíbulo con cerámica finamente trabajada y techos pintados.

Justo al lado, en el 602, se encuentra la Casa Sebastià Bosch i Elías, diseñada por el arquitecto Ramon Frexe Mallofré, y terminada en 1916. Ambas fincas se alzaban sobre el antiguo prat de La Diasi, un espacio donde antiguamente el Rec Comtal regaba los patios traseros de las casas, antes de que la zona se convirtiera en una parte de Els Encants Vells, tal como explica Històries de Barcelona.

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Mientras la primera fase de las obras se alargará hasta finales de primavera, y si nada cambia, quedan pocas semanas para visitar el exterior de estos edificios antes de que desaparezcan.

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