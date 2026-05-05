Este es el parque donde puedes jugar a juegos de mesa gratis en Barcelona

Los fines de semana, hay un puesto lleno de opciones para compartir momentos al aire libre, con una programación especial el mes de mayo

La Clariana del parc de les Glòries, el pulmón verde del Poblenou, tiene un rincón que mucha gente todavía no conoce: l’Espai de Jocs, una propuesta que invita a los ciudadanos de 0 a 99 años a compartir partidas de juegos de mesa al aire libre. Con el estreno de los horarios de primavera, el espacio abre sus puertas cada sábado de 10 a 14 h y los domingos de 16 a 20 h, además de las mañanas de viernes lectivos para grupos escolares.

L’Espai de Jocs, que es completamente gratuito, funciona de la siguiente manera: hay un puesto con todo tipo de juegos y la gente se puede acercar a pedir el que desee, como si fuera una biblioteca. Se pueden utilizar en las mesas de madera que hay justo delante y, al acabar, se deben devolver. El puesto cuenta con más de cien juegos: de cartas, de montar estructuras, de ingenio... y solo tienes que elegir el que más te apetezca.

Programación especial de mayo

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Durante la primera quincena del mes, el espacio organiza las jornadas de colocación de piezas, donde los participantes podrán descubrir juegos como Viticulture los días 1, 2, 3, 9 y 10 de mayo. El fin de semana del 16 y 17 de mayo, la actividad se dedicará al Día Internacional de las Familias, para conocer juegos tradicionales y participar en dinámicas de reflexión con el juego The Change, para reflexionar sobre economías transformadoras y consumo responsable.

Hacia finales de mes, concretamente el domingo 24 de mayo, los juegos de calle tomarán el protagonismo gracias a la colaboración de la Cia. de Jocs l’Anònima. Finalmente, los días 30 y 31 de mayo, el público podrá conocer de cerca los juegos favoritos del equipo 0-99, una selección personalizada de títulos recomendados por los propios dinamizadores.

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