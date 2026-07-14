Barcelona reubica el Piromusical de la Mercè y la fiesta de Fin de Año por las obras de la Fira

Las afectaciones se podrían alargar hasta 2027, y otros eventos ya han sido afectados por este motivo, como el Sónar o el Comic Barcelona

El Piromusical de la Mercè ya no tendrá el emblemático escenario de la Font Màgica de Montjuïc con el MNAC de fondo, y la fiesta de Fin de Año tampoco se celebrará en este espacio de Barcelona. Según ha avanzado Betevé, este cambio se debe a las obres de transformación del recinto de la Fira de Barcelona en Montjuïc, que implicarán más trabajo durante los próximos meses del año y son incompatibles con estos actos que congregan a miles de personas.

Las afectaciones se podrían alargar hasta 2027, ya que los trabajos de reforma, con un calendario previsto hasta 2029, serán aún más intensos el próximo año, cuando todos los palacios estén pasando por grandes reformas. De hecho, la Fira no es el único espacio afectado: acontecimientos como el Sónar (trasladado a la la Fira Gran Vía de Hospitalet) o el Comic Barcelona ya han tenido que modificar sus planes.

¿Dónde se trasladarán el Piromusical y el Fin de Año este 2026?

Este año, el espectáculo de música y fuegos artificiales de la fiesta mayor se hará en la playa del Bogatell, mientras que las campanadas de Fin de Año se trasladarán a la’Anella Olímpica. Eso sí, la música se resiste a marcharse del todo: los conciertos de la Mercè no se verán afectados por las obras y se mantendrá el escenario de cada año en la avenida de la Reina Maria Cristina.

Esta reorganización impactará en miles de personas, ya que se trata de dos de las citas más masivas de la ciudad. El último Piromusical congregó a 110.000 espectadores y la noche de Fin de Año reunió a 115.000.

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