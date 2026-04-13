Barcelona se convierte en la capital internacional del cactus con una exposición con entrada gratuita

Los días 30 y 31 de mayo, la Estació del Nord se llenará de expertos botánicos con una muestra donde, además, se podrán comprar ejemplares

Todos aquellos que queráis tener plantas en casa pero no sepáis cómo cuidarlas, ¡no sufráis! Y los que tengáis un nivel más avanzado del mundo de la botánica, también tenéis una cita: llega a Barcelona la 29ª Exposición Internacional de Cactus y Suculentas. Los días 30 y 31 de mayo, la Estació del Nord se llenará de expertos botánicos en 600 m² de exposición con más de 100 mesas dedicadas exclusivamente a estas plantas tan especiales.

La entrada será gratuita y las puertas abrirán el sábado de 10 a 20 h y el domingo de 10 a 18 h. La exposición está pensada tanto para coleccionistas y especialistas en cactus y suculentas, como para gente que se quiera iniciar en este campo.

ASAC Exposición Internacional de Cactus y Suculentas

¿Cómo será la edición de este año?

La edición de este año destaca por su gran proyección internacional, con la participación de más de 40 expertos y viveros de renombre como Desert City, Paolo Calbini o Astrophytumland. Las plantas estarán expuestas para mostrar una gran diversidad de especies de cactus y suculentas, y también se podrán comprar.

Tras el éxito de la edición anterior, que casi llega a los 3.000 visitantes, la exposición se ha consolidado como un referente de la botánica en el sur de Europa. Aparte de la exposición, Barcelona también cuenta con otros espacios naturales que vale la pena visitar.

Barcelona se llena de actividades durante el mes de mayo, así que tampoco te puedes perder las más de 50 actividades gratuitas que llegan a la Barceloneta, ni el festival en el que 10 pastelerías competirán por el mejor cruasán artesano.