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Billetes de tren de alta velocidad a 5 euros para viajar por España

Ouigo pone a la venta 5.000 viajes de cualquiera de sus rutas, pero la oferta solo dura un día

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Llega OUIGO
FOTO: Shutterstock | Llega OUIGO
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Si estabas pensando en hacer un viaje en tren, ya no tienes excusa: Ouigo pone a la venta 5.000 billetes por lo que cuesta un desayuno en Barcelona (o menos): 5 euros.

Para celebrar su quinto aniversario, la compañía ha anunciado que venderá miles de billetes de tren de alta velocidad a través de su web a un precio especial. Cabe destacar que, con esta oferta, se podrán comprar billetes para todas las rutas que ofrece Ouigo.

Billetes a 5 euros: ¿cuándo y cómo comprarlos?

Estos precios solo estarán disponibles el día 11 de mayo hasta agotar las unidades, así que no te despistes y apúntate la fecha en el calendario para no quedarte sin ellos.

También te recomendamos que vayas eligiendo destino, ya que la oferta se aplica a todos los trayectos de Ouigo. Eso sí, en cuanto a las fechas, hay una pequeña restricción: solo se podrán comprar viajes entre el 11 de mayo y el 12 de diciembre de 2026.

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