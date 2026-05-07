Billetes de tren de alta velocidad a 5 euros para viajar por España

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Ouigo pone a la venta 5.000 viajes de cualquiera de sus rutas, pero la oferta solo dura un día
Si estabas pensando en hacer un viaje en tren, ya no tienes excusa: Ouigo pone a la venta 5.000 billetes por lo que cuesta un desayuno en Barcelona (o menos): 5 euros.
Para celebrar su quinto aniversario, la compañía ha anunciado que venderá miles de billetes de tren de alta velocidad a través de su web a un precio especial. Cabe destacar que, con esta oferta, se podrán comprar billetes para todas las rutas que ofrece Ouigo.
Estos precios solo estarán disponibles el día 11 de mayo hasta agotar las unidades, así que no te despistes y apúntate la fecha en el calendario para no quedarte sin ellos.
También te recomendamos que vayas eligiendo destino, ya que la oferta se aplica a todos los trayectos de Ouigo. Eso sí, en cuanto a las fechas, hay una pequeña restricción: solo se podrán comprar viajes entre el 11 de mayo y el 12 de diciembre de 2026.
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