Cadaqués quiere que los turistas hablen catalán con una curiosa campaña publicitaria

El Ayuntamiento de Cadaqués (uno de los pueblos más bonitos de Cataluña) ha iniciado una campaña para impulsar el úso del catalán entre los visitantes del municipio y mantener la lengua viva en las interacciones en los comercios del pueblo. A través de unos carteles, el consistorio quiere invitar a los turistas a descubrir y probar a hablar el catalán, como una manera de mostrar estima y respeto por la tierra que se visita y su realidad lingüística.

Bajo el lema Entre tots, mantenim viu el català (Entre todos, mantenemos vivo el catalán), se han repartido pósters y folletos por los locales del pueblo. Estos folletos muestran expresiones sencillas en catalán como ‘Bon dia’, ‘Gràcies’ o ‘Quant val?’, junto con sus traducciones al castellano, el inglés y el francés para que los visitantes puedan entender su significado.

A más, en la esquina superior derecha, se puede escanear un código QR que redirige al usuario a una página web municipal donde se puede escuchar la pronunciación correcta de cada frase. Estas locuciones han sido grabadas por un grupo de voluntarios locales con el fin de facilitar el aprendizaje de los turistas.

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Núria Duran, concejala de Turismo y Cultura de Cadaqués, reivindica: “el catalán es la lengua propia de nuestro territorio y forma parte del patrimonio cultural que nos define como pueblo”. Aunque remarca que la iniciativa "no pretende imponer nada", reconoce que el aprendizaje de nociones básicas es una muestra de intéres y respeto hacia la comunidad que acoge a los visitantes.

¿Qué opinan los turistas de la iniciativa?

Según la Oficina de Turismo de Cadaqués, la reacción del público es muy diversa: hay visitantes que lo encuentran muy interesante y se animan a decir las primeras palabras, mientras que otros se lo miran con sorpresa porque desconocían la existencia de la lengua. “Sin duda, ayuda a despertar interés por nuestra cultura”, concluyen.

En Cataluña existen diversas iniciativas curiosas para aprender la lengua, y aquí os recomendamos algunas de las mejores opciones, como por ejemplo talleres de cocina o excursionismo.