Nuevas propuestas para aprender a hablar catalán: desde espacios 'queer' hasta cursos de cocina tradicional

Cada día es más difícil escuchar hablantes de catalán en Barcelona. De hecho, esta lengua se encuentra en mínimos históricos, y esto se ve especialmente en las nuevas generaciones, ya que solo un 14% de las conversaciones de los alumnos de ESO de zonas urbanas son en catalán.

Con la llegada del auge turístico veraniego, donde bajar desde Diagonal hasta plaza Catalunya por el paseo de Gràcia se convierte en una gincana para esquivar visitas guiadas de grupos que estudian las obras de 'Anthony Gàuri', y expats que llevan iced lattes de siete euros como si fuera lo más normal del mundo, cabe destacar que hay iniciativas que promueven el uso del catalán y el descubrimiento de la cultura catalana.

Así que en esta pieza te recomendamos proyectos que puedes encontrar en Barcelona y en el área metropolitana (aunque si haces una pequeña búsqueda, también los encontrarás en otras zonas de Cataluña) para aprender catalán y utilizarlo en esta ciudad en la que, a veces, pides un cafè amb llet y no te entienden.

1. Speak Catalan

Después de un Erasmus en Inglaterra y Francia, Eloi y Arnau vieron que en el extranjero había comunidades que organizaban encuentros para conectar con la cultura local. Por eso, decidieron crear Speak Catalan, un perfil en las redes sociales que pusieron en marcha en enero y que ya acumula 10.000 seguidores. Desde entonces, han organizado una veintena de actividades para ayudar a los extranjeros a hablar catalán y descubrir las tradiciones locales, como calçotades, visitas a castellers, excursiones a Montserrat y karaokes. Con todo, defienden que su iniciativa desmonta el mito de que los recién llegados no se integran.

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2. Llengua entre culleres

El Consorci per a la Normalització Lingüística organiza estos encuentros para practicar el catalán, al mismo tiempo que los participantes aprenden cocina catalana. De este modo, en un entorno distendido y con una actividad más entretenida que sentarse en un pupitre, los asistentes pueden hablar la lengua y, además, aprender sobre la cultura. Varios centros cívicos de Barcelona ofrecen esta actividad o similares, así como otros fuera del área metropolitana, como el proyecto Cuina sense fronteres de Reus.

3. Treu la Llengua

Barcelona es un punto de refugio para el sexilio en España, que según el Termcat es la "situación propia de una persona del colectivo LGTB que se ha visto obligada a abandonar su lugar de origen". Por lo tanto, hay mucha gente de la comunidad que acaba de llegar a Cataluña. Treu la Llengua propone actividades en un entorno LGTBIQ+ para aprender catalán, desde encuentros en bares queer para charlar en conversaciones informales hasta salidas al teatro para ver espectáculos en catalán.

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4. El Camí

Si quieres aprender catalán y te apasiona estar en contacto con la naturaleza, El Camí es la mejor opción. Se trata de una ruta de senderismo cultural que, con un trazado continuo y señalizado, enlaza caminos y rutas existentes de todas las comarcas e islas de habla catalana, y permite conocer de forma vivencial la cultura, la historia, el paisaje y la gente de cada tierra.

El Camí ofrece rutas individuales y caminatas guiadas para conectar con gente o entidades del territorio y conocer de cerca la realidad de la zona, con el objetivo de profundizar en la lengua, la cultura, el patrimonio o la historia.

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5. Tallers per a joves

Si eres más urbanita, también hay opciones para ti. Con los talleres para jóvenes de Plataforma per la Llengua puedes aprender catalán con actividades creativas como el teatro, creando vídeos para las redes sociales e, incluso, aprendiendo a rapejar.

Para aprender catalán escuchando música, puedes echar un vistazo a nuestra lista de conciertos gratuitos en Barcelona.