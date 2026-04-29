Cómo conseguir invitaciones para ver gratis a Wet Leg y Guitarricadelafuente en el Primavera Sound

El 3 de junio, el Parc del Fòrum se llenará de conciertos donde también actuarán Yard Act y Ouineta

No, no lo has leído mal: Wet Leg y Guitarricadelafuente darán conciertos con entrada gratuita durante la jornada inaugural del Primavera Sound. El 3 de junio, de 17.35 h a 23 h, el Parc del Fòrum se llenará de música para dar la bienvenida a una edición que contará con referentes de la música como The Cure, Addison Rae, Bad Gyal y muchos más. En este primer día, además, también actuarán Yard Act y Ouineta.

Para conseguir tus entradas, deberás entrar en la web de AccessTicket según tu perfil: el martes 5 de mayo a las 12 h si tienes el abono VIP, y el miércoles 6 de mayo a las 12 h si tienes el abono general. Si no tienes entrada para el festival, podrás hacer tu reserva el jueves 7 de mayo a las 12 h.

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Atención a la letra pequeña: habrá que pagar un depósito de 15 euros por reserva (con un máximo de dos por persona), que se te devolverá automáticamente a partir del 1 de julio si vas a los conciertos.

La fiesta de clausura: Primavera Bits

Para despedir el festival como es debido, el 7 de junio, Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y la DJ Greta convertirán el Fòrum en una gran fiesta electrónica de despedida desde las 15 h hasta las 23 h.

El procedimiento para conseguir las entradas es similar al de la jornada inaugural a través de AccessTicket: los VIP podrán reservar el martes 5 de mayo a las 12 h y quienes tengan el abono general, el miércoles 6 de mayo a las 12 h, también con el sistema de depósito retornable de 15 euros. Si no tienes entrada para el Primavera Sound 2026, ya puedes comprar tu ticket para el Primavera Bits a partir de 35 euros.

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