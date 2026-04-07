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Conciertos gratuitos con Natalia Lacunza, Ginebras y Los Rebeldes, entre muchos otros, en las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet

También habrá noches de tributos, un homenaje a Robe Iniesta, artes escénicas en la calle, cultura popular, actividades familiares y una feria de cerveza artesana

Borja Duñó
Escrito por
Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Natalia Lacunza
Foto: Maria Caparrós / Festes de l'Hospitalet | Natalia Lacunza
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Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza y Los Rebeldes son algunos de los grupos y artistas que actuarán gratis en las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet de Llobregat. Con Sant Jordi el 23 como pistoletazo de salida y hasta el 26 de abril, la segunda ciudad de Cataluña disfrutará de conciertos, artes escénicas, actos de cultura popular y actividades familiares.    

Las fiestas arrancan en la Rambla Just Oliveras, que se llenará de libros y rosas. Será donde el cineasta Marcel BarrenaEl 47, Mediterráneo–, que creció en l'Hospitalet, leerá, a las 20 h, el pregón de este año. A partir de este momento habrá actividades en varios lugares, como los jardines de Can Sumarro, que acogen el ciclo de música negra Primavera in Black; el parque de la Remunta, donde actuarán Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza, Vera Fauna, Duendes del Parke y Los Rebeldes, que cierran la programación; y la plaza de la Baldosa de Bellvitge, con las Nits de Tributs, dedicadas a El Último de la Fila, Tina Turner, Queen y ABBA.

Ginebras
Foto: Delaschuches / Festes de PrimaveraGinebras

También habrá música en la sala Salamandra, con la fiesta joven y Diversessions, una tarde festiva pensada para personas con diversidad funcional intelectual. En la Biblioteca de Bellvitge tendrá lugar un homenaje a Robe Iniesta, con jam session final; el parc de la Torrassa acogerá el Òpal'ha!, que aglutina artes de calle, circo, clown, danza, música y graffiti; y también participarán en la programación otros espacios como L’Oncle Jack, Lennon’s Club, Salón del Arpa, Kfè Olé y Sala River, donde habrá espectáculos de humor.

Tapas, cerveza y cultura popular

La Feria de Manualidades en la Rambla Just Oliveras; la Feria de Artesanos, en la rambla de la Marina, y la Feria de la Cervesa Artesanal, en la plaza de Lluís Companys, así como la ruta gastronómica Primavera de Tapas, son otras de las propuestas de estas Fiestas de Primavera, que también incluyen actividades infantiles en el Centre Cultural Santa Eulàlia, y en el parque de Bellvitge, y muestras de cultura popular como la alfombra floral, gigantes, cabezudos y el correfoc. Podéis consultar los horarios y el resto del programa en la web de las Festes de Primavera.

Todos los conciertos de las Fiestas de Primavera

Jardins de Can Sumarro (Primavera in Black)

  • Viernes 24 de abril

      1. h: Apertura puertas (sesión DJ)

    • 20.30 h: Anna Bananahanack Band

    • 21.45 h: Chino Swingslide Quartet

  • Sábado 25 de abril

      1. h: Apertura de puertas (sesión DJ)

    • 20.30 h: Lagunak Sessions: “Catalunya Harmònica Summit”

      1. h: Bernat Sellam & The Boyz from the Hood

  • Domingo 26 de abril

      1. h: Apertura de puertas

    • 12.30 h: Romaní-Zhulyev Hot Jazz Quintet

      1. h: Sesión DJ

    • 17.30 h: Malacara Blues Band

      1. h: Entrega del Premio “Big Bill Broonzy”

      1. h: BB & The Blues Shacks

 

Parc de la Remunta

  • Viernes 24 de abril

    • 20.30 h: Duendes del Parke

    • 21.35 h: Vera Fauna

    • 23.20 h: Sanguijuelas del Guadiana

  • Sábado 25 de abril

    • 21.45 h: Natalia Lacunza

    • 23.15 h: Ginebras

  • Domingo 26 de abril

      1. h: Los Rebeldes

 

Bellvitge – 'Plaza de la Baldosa' (Nits de Tributs)

  • Viernes 24 de abril

    • 18.30 h: El Último Tributo (tributo a El Último de la Fila)

      1. h: Simply The Best (tributo a Tina Turner)

  • Sábado 25 de abril

    • 18.30 h: Momo (tributo a Queen)

      1. h: ABBA. The New Experience (tributo a ABBA)

 

Sala Salamandra

  • Jueves 23 de abril (Festa Jove +16 - Sudor XL)

      1. h: Warm Up - SUDOR Local Djs set

    • 21.30 h: Show LORNA

    • 22.30 h: CARLOTA Dj set

    • 00 h: SUDOR Local Djs set

  • Sábado 25 de abril (DIVERSESSIONS)

      1. h: Apertura de puertas

    • 17.30 h: Concierto Ypnosi

    • 18.15 h: DJ Poorlan

 

Terrats de la ciutat (Biblioteca de Bellvitge)

  • Jueves 23 de abril

      1. h: Tributo a Robe Iniesta (Acústico + Jam session)

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