'Cumbres borrascosas' dispara su número de lectores gracias a la película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi (como ha ocurrido con 'Hamnet')

¿Sabéis eso del típico cuñado que te dice "ya me esperaré a que salga la película" cuando le recomiendas un libro? Pues bien, por suerte, hay mucha gente que decide leer el libro una vez ha visto la película. Pasó recientemente con Hamnet, de Maggie O'Farrell, y vuelve a suceder con Cumbres borrascosas de Emily Brontë, en este caso una novela de hace casi 180 años. La película que dirige Emerald Fennell y que protagonizan Margot Robbie y Jacob Elordi ha nutrido un nuevo interés por la lectura de este clásico de la literatura inglesa del siglo XIX.

Hace unos días, el portal Milanuncios anunciaba que el estreno de Cumbres borrascosas el pasado 13 de febrero había disparado las búsquedas del libro en plataformas de segunda mano, que habían aumentado un 455%. Club Victòria y Proa –que disponen de versiones en catalán del libro de Emily Brontë– han explicado a la ACN que el film ha impactado positivamente en las ventas, ampliando y renovando lectores. "Hay una nueva generación que lo ha descubierto, y eso es significativo" sostiene Josep Lluch de Proa. Blanca Pujals, de Club Victòria, cuenta que tuvieron que sacar adelante una nueva edición para servir bien a todas las librerías y subraya que es su título más vendido desde febrero.

Situada en la desolación inhóspita del páramo de Yorkshire, Cumbres borrascosas narra la historia de amor turbia y apasionada entre Heathcliff y Catherine, y sus consecuencias trágicas. Teniendo que elegir entre el áspero y torturado Heathcliff y Edgar Linton, gentil y de buena familia, Catherine sucumbe a las expectativas de la más alta clase social, un hecho que despierta la amargura de Heathcliff. A partir de aquí, la trama sigue la evolución de los personajes a lo largo de dos generaciones a través de una historia de atmósfera gótica y misteriosa que pone el foco en temas como el amor, la traición y la venganza.

Pujals reconoce que no se trata de un fenómeno de la envergadura de Hamnet o La asistenta, pero sí que les obligó a sacar adelante urgentemente una tercera edición. En la misma línea se expresa Lluch, que si bien deja claro que Cumbres borrascosas es un clásico que nunca se ha dejado de vender, sí que ha experimentado un "empujón" que ha permitido hacerlo llegar a un público ampliado y renovado. "Seguramente hay una nueva generación que lo ha descubierto ahora y eso es muy interesante y significativo", insiste.

No es la primera vez

Ambos admiten que se trata de un fenómeno que ya les han trasladado los libreros, que cuentan que uno de los indicadores de este interés se puede percibir en el formato. Por lo que respecta a Proa, siempre se han vendido especialmente bien las ediciones de bolsillo de la novela –un formato vinculado a las lecturas recomendadas de enseñanza–, en cambio, ahora, piden más las ediciones normales de tapa dura.

Pujals celebra que esté funcionando tan bien y que haya gente joven que se interese por un clásico brillante. "Ha vuelto a entrar en la conversación y la película ha motivado a mucha gente que lo tenía pendiente de leer", añade. También recuerda que no es la primera vez que Cumbres borrascosas recibe este tipo de revulsivo. "Tuvo uno con la canción de Kate Bush y otro con la publicación de Crepúsculo, ya que es el libro que más leía la protagonista, Bella", añade.

Lluch considera que, a menudo, los grandes clásicos "tienen más de una vida" porque se van redescubriendo, y también porque cada generación "los lee a su manera". Un fenómeno similar pasó, sostiene, con El Gatopardo que revivió gracias a una serie que se podía encontrar en plataformas. "Si las adaptaciones tienen personalidad y generan debate, a menudo despiertan el interés por la fuente original".

Proa Cims borrascosos

Una adaptación que no es fiel

Preguntado por la adaptación de Fennell, Lluch la define como "libre e interesante", aunque subraya que la novela original tiene una fuerza "muy particular" que proviene, sobre todo, del personaje de Heathcliff, "enigmático" y con un carisma "muy fuerte". "Quizás en la película esto se ha perdido", reflexiona, "pero, por otro lado, la atracción sexual es más evidente en el film". "Son dos versiones que se complementan y evidencian que la novela tiene una dimensión de clásico", concluye.

Pujals admite que la película no la acabó de convencer y explica que encontró curioso que en esta versión se fusionaran las dos generaciones de personajes, un hecho que según ella "diluye algunos de los temas centrales de l'obra como la crítica al racismo o la importancia de la educación". También destaca que el film crea una atmósfera propia, muy exagerada y gótica, que puede tener su interés, pero que en su caso la expulsó mucho de la película. "Soy una lectora devota del original", admite

Club Victòria Cims borrascosos

Otras obras de interés

El éxito de Cumbres borrascosas también ha puesto el foco en otras obras y ha hecho que lectores se interesen por ejemplo por Jane Eyre, de la hermana de Emily Brontë, Charlotte, un hecho que Lluch encuentra comprensible teniendo en cuenta que se trata de otra de las "grandes novelas inglesas del XIX".

También lo confirma Pujals, que reconoce que ya se está notando "tímidamente" y que puede ser una tendencia que vaya a más. "Cuando uno empieza con una Brontë, tiene ganas de más", bromea. Más allá de Jane Eyre, también añade que sería interesante si la gente se animase a leer La inquilina de Wildfell Hall de Anne, ya que los dos libros beben de los relatos que escribían juntas y tienen el mismo paisaje impreso.

'Hamnet', un precedente

Un mes antes del estreno de la película de Cumbres borrascosas llegó a las salas de cine la adaptación de Hamnet, la novela de Maggie O’Farrell. También en este caso las editoriales notaron un impulso en las ventas del título con más de 20.000 nuevos ejemplares vendidos el primer mes y medio del 2026. Libros del Asteroide y l’Altra Editorial –responsables de las versiones en castellano y catalán– reconocían que el impulso del film "había superado sus expectativas".

También aseguraban que un fenómeno de estas características les permitía llegar a "lectores más jóvenes" y que repercutía favorablemente en la venta de otras obras de la misma autora. Un interés que pronosticaban que se podía llegar a alargar hasta Sant Jordi y convertir Hamnet en uno de los libros más solicitados.

