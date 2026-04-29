De la nevera a la galería: una muestra de Barcelona expone esculturas hechas con mantequilla

La exposición gratuita se podrá ver hasta el 5 de julio en el espacio Rampa del Centre d’Art La Capella

Mikel Adán Tolosa presenta en el espacio Rampa del Centre d’Art La Capella 'Perquè m’agrada viure aquí', un conjunto de esculturas florales hechas de mantequilla que cuestionan qué influencia ejerce el material en la representación. Esta exposición gratuita se puede visitar hasta el 5 de julio, de martes a sábado de 12 a 20 h, y domingos y festivos de 11 a 14 h.

El proyecto tiene su origen en un episodio menor de la biografía artística del escultor Manolo Hugué (1872-1945). Durante sus años de juventud, Hugué realizó una serie de esculturas, hoy desaparecidas, hechas con mantequilla y que, de hecho, fueron expuestas como reclamo publicitario de una mantequería.

El planteamiento inicial es, en apariencia, hacer convivir dos materialidades contrarias: la de la piedra y la de la mantequilla. Por un lado, la piedra, como el barro o el bronce, es un material que pertenece a los lenguajes clásicos de la escultura y que, al trabajarlo, obliga a tomar en consideración cuestiones inherentes como el peso o la gravedad. Por otro lado, la mantequilla introduce la fragilidad y el carácter efímero.

Los modelos de los que parte Mikel Adán Tolosa para desarrollar cada una de las piezas son ejemplares de especies del territorio catalán que, a través de la mantequilla, expresan un deseo de permanencia y, a la vez, una naturaleza caduca. Si a ti también te interesan las diferentes especies de la naturaleza, puedes ir a buscarlas en los pueblos más bonitos de Cataluña.

¿Quién es Mikel Adán Tolosa?

Mikel Adán Tolosa (Caldes de Montbui, 1998) centra su obra en hacer visibles las relaciones materiales que surgen durante el proceso escultórico. Entiende al escultor como un sujeto capaz de alterar o definir una forma final que siempre está en cambio constante.

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Graduado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona y en Técnicas Escultóricas por la Escola Massana, ha realizado exposiciones individuales en la sala de exposiciones La Granja (2025) y en Dilalica (2025). También ha participado en muestras colectivas en espacios como 200cent (2025), Halfhouse (2024), la Sala d’Art Jove (2024) y FOC (2022).

Además, ha presentado, junto con la bailarina y coreógrafa Irene Rojo, la performance 'Carne y piedra', con la que recibió el Premio Art Jove Creació en el año 2024, en La Caldera y en la School for Contemporary Dance (P.A.R.T.S., Bruselas).

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