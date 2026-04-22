Descubre la paella en lingote (y otras tapas sorprendentes del bar Sofía del Grand Hyatt)

Es bastante inesperado cruzar el umbral de un hotel de gran lujo –pongamos que es el Grand Hyatt Barcelona, en pleno Pedralbes– y toparse con un bar de hotel que, bajo una apariencia que impone bastante (ese brutalismo de techos de vértigo, acero y cristal que tanto le gustan a Carles Ferrater), tiene un bar de tapas amable y de lo más personal. Es de esos sitios que sorprende porque, estando en un cinco estrellas lleno de cliente internacional, apuesta por la sencillez del producto mediterráneo bien tratado.

Bajo el mando del chef Fiorenzo Paolo Migliavacca, la carta huye de las complicaciones innecesarias para centrarse en sabores que se reconocen al primer bocado. La idea es clara: ingredientes de los países bañados por el Mediterráneo y técnicas que respetan su identidad. El resultado es una cocina luminosa que se aleja de la ostentación para buscar el equilibrio.

Sofia Bar & Tapas Sofia Bar & Tapas

Lo que no esperas encontrar en un bar de hotel de lujo es una tapa tan redonda como sus lingotes crujientes de paella con tartar de gambas. Es una apuesta técnica, pero muy personal: un arroz del senyoret que han enfriado y cortado, y después "rebozado" en su propio socarrat, a base de caramelizar el almidón. Igual que la alcachofa confitada a la brasa, con alioli de membrillo y ahumada.

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Son bocados pensados para estimular los sentidos sin necesidad de recurrir al exceso visual ni al efectismo, tan solo a una receta meditada y disfrutona.

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La propuesta se mueve con soltura entre lo frío y lo caliente, destacando la mojama artesanal con melón osmotizado. También hay espacio para clásicos reconfortantes como el pulpo a la brasa con ajada tradicional y puré de patatas o una sepia guisada encebollada.

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Sorprende también que se hayan atrevido con una sección de pizzas de verdad y gourmet en un entorno tan de hostelería de lujo (la pizza de gama alta recalentada con golpe de horno es un clásico de bar de hotel). Pero aquí hacen la masa de la pizza a diario, con la levadura de masa madre crecida y alimentada en la cocina. Tienen desde combinaciones con mortadela IGP y burrata e inventos muy sabrosos como la de butifarra con trufa. Y ojo a los postres –el flan con tatin de manzana es estratosférico– y al café, que os lo traerán de Philosofía, una acogedora cafetería de especialidad y biblioteca diseñada para relajarse.

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