Dónde ver el 'Ou com Balla' por el Corpus de Barcelona 2026: lugares, horarios y actividades

Esta celebración llega a la ciudad del 4 al 7 de junio con cultura popular y puertas abiertas de espacios como el Monasterio de Pedralbes o el Ayuntamiento

El Corpus vuelve a Barcelona. Esta tradición de 700 años de historia llegará a la ciudad del 4 al 7 de junio, y una veintena de espacios para ver l'Ou com balla y alfombras florales llenarán la ciudad de cultura popular. A continuación te explicamos todas las actividades para que no te pierdas esta celebración.

Pero antes de nada… ¿qué es el Corpus? El nombre completo de la celebración es Corpus Christi, y se instauró en Barcelona en 1320, poco después de su creación en 1262. Con un origen medieval, y destinada a venerar la Eucaristía, la festividad es principalmente conocida y querida por tradiciones como l'Ou com balla (que también se puede encontrar en otros pueblos de Catalunya que vale la pena visitar).

Durante estos días, puedes aprovechar las puertas abiertas de algunos de los edificios más emblemáticos de Barcelona, como el Monasterio de Pedralbes o el Ayuntamiento de Barcelona. Evidentemente, aparte de visitar l'Ou com balla, que puede ser una manera de conocer nuevos rincones como el Centro Cívico Can Deu, uno de los más bonitos de la ciudad. Y el Corpus también es una oportunidad para disfrutar de los gigantes y las bestias de los séquitos festivos de los barrios.

Ajuntament de Barcelona L'ou com balla

Lunes 1 de junio

L'Eixample (Sede del Distrito): Se abre la exhibición de la alfombra floral (de 8 a 18 h, hasta el viernes).

Se abre la exhibición de la alfombra floral (de 8 a 18 h, hasta el viernes). Sants-Montjuïc (Centre Cultural Albareda): Confección participativa y abierta de la alfombra infantil con los niños.

Confección participativa y abierta de la alfombra infantil con los niños. Sant Andreu (Torre de la Sagrera): Se inicia la exhibición de l'Ou com balla (de 9.30 a 14 h y de 16 a 21 h, hasta el viernes).

Martes 2 de junio

Ciutat Vella (Basílica de Santa Maria del Pi): Concierto especial por el 425.º aniversario de los Gegants del Pi a las 20 h (entrada libre, taquilla inversa).

Concierto especial por el 425.º aniversario de los Gegants del Pi a las 20 h (entrada libre, taquilla inversa). Sants-Montjuïc (Centre Cultural Albareda): Se abre la exposición de la alfombra floral infantil (de 9 a 14 h y de 16 a 22 h, hasta el viernes).

Miércoles 3 de junio

Ciutat Vella (La Catedral): Pregón de Corpus a cargo de Salvador Bacardit y bendición tradicional de l'Ou com balla a las 18.30 h.

Pregón de Corpus a cargo de Salvador Bacardit y bendición tradicional de l'Ou com balla a las 18.30 h. L'Eixample (Seminari Conciliar): Se inicia la exhibición de la alfombra floral y de l'Ou com balla de 15 a 20 h.

Jueves 4 de junio (Día de Corpus - Puertas abiertas y apertura general)

Espacios con Jornada de Puertas Abiertas: Ajuntament de Barcelona: De 10 a 19 h. Casa de l'Ardiaca: De 10 a 20 h. Ateneu Barcelonès: De 11 a 20 h. La Catedral: De 9.30 a 19 h. Museu Frederic Marès: De 10 a 19 h. Monestir de Pedralbes: Horario de apertura habitual.

Se activan los siguientes espacios de l'Ou com balla y Alfombras (durante todo el fin de semana): Ciutat Vella: Palau del Lloctinent (10-19 h), Casa de l'Ardiaca (9-20 h), Ateneu Barcelonès, La Casa dels Entremesos (alfombra), La Catedral (9.30-19 h), Jardins de Rubió i Lluch (8-20 h, ornamentación de 9 a 12 h), Museu Etnològic (patio del Palau Nadal, 10-19 h), Museu Frederic Marès (10-19 h) y Palau de la Virreina (10-20 h). L'Eixample: Basílica de la Puríssima Concepció (8-13 h y 17-21 h, abierto hasta el 11 de junio) y Seminari Conciliar (9-20 h). Sants-Montjuïc: CC El Sortidor (8.30-22 h), Església de Santa Madrona (11-13 h y 17-20 h, con confección abierta al vecindario) y Parròquia del Sant Àngel Custodi (Ou com balla de 9 a 21 h). Les Corts: CC Can Deu (solo el jueves, de 9 a 21 h) y Monestir de Pedralbes (10-17 h). Gràcia: Centre Moral i Instructiu (10.30-13.30 h y 16.30-21 h), Espai Albert Musons (10.30-14.30 h y 16.30-20.30 h) y Oratori de Sant Felip Neri (11-13 h y 17-20.30 h). Horta-Guinardó: Taller Sant Camil (en los Jardins de la Casa de Repòs, de 10 a 17 h). Sant Andreu: Can Fontanet (alfombra de 10 a 14 h) y Can Galta Cremat (alfombra de 16.30 a 21 h, abierto hasta el 26 de junio en laborables). Sant Martí: Parròquia de Santa Maria del Taulat, Parròquia de Sant Martí del Clot (10-13 h y 17-20 h).



Viernes 5 de junio

Ciutat Vella (Rambla del Raval): Confección de la alfombra floral de 9 a 13 h, y posterior destrucción tradicional a cargo de los Bouets y la Vaqueta del Raval.

Confección de la alfombra floral de 9 a 13 h, y posterior destrucción tradicional a cargo de los Bouets y la Vaqueta del Raval. Sant Andreu (Torre de la Sagrera): Confección y exhibición de la alfombra floral de 17 a 21 h.

Confección y exhibición de la alfombra floral de 17 a 21 h. Sant Martí (Sant Martí del Clot): Horario especial de l'Ou com balla en la parroquia de 17 a 20 h.

Sábado 6 de junio

Ciutat Vella (Santa Maria del Pi): Tradicional toque de campanas de Corpus a las 18.30 h.

Tradicional toque de campanas de Corpus a las 18.30 h. Sants-Montjuïc (CC El Sortidor): Último día de l'Ou com balla (horario de 10 a 14 h y de 16 a 21 h).

Último día de l'Ou com balla (horario de 10 a 14 h y de 16 a 21 h). Sarrià - Sant Gervasi (Plaça de Sarrià): Alfombra floral realizada por los Castellers de Sarrià (de 11 a 17 h).

Alfombra floral realizada por los Castellers de Sarrià (de 11 a 17 h). Sant Andreu: Plaça dels Jardins d'Elx: Confección de la alfombra de 8 a 14 h, amenizada por 'grallers', y fiesta de la destrucción a las 13.30 h con la gigantona Crespinella. Plaça d'Orfila: Alfombra floral de 9.30 a 18 h; a las 18 h se realiza la destrucción con las entidades de cultura popular. Torre de la Sagrera: L'Ou com balla abre solo de 9.30 a 14 h. De 9.30 a 11 h se exhibe la alfombra, que se destruirá a las 11 h con el baile del Drac, Diables y Gegants de la Sagrera.

Sant Martí: Festa de les 3 Catifes de la Verneda (CC Sant Martí, Pl. Ignasi Juliol y Rbla. Guipúscoa): Exposición de 10 a 19 h, y gran destrucción conjunta a partir de las 18 h a cargo de los Gegants de la Verneda. Sant Martí del Clot: Se inicia la exhibición de la alfombra (de 17 a 20 h).



Domingo 7 de junio (Fin de fiesta y actos tradicionales de destrucción)

Ciutat Vella: Santa Maria del Pi: Confección de la alfombra en la plaza de 10 a 13 h (expuesta hasta las 20 h). Toques de campanas a las 10.30 h y por la tarde. La alfombra se destruirá al paso de la Procesión de Corpus. Museu Frederic Marès: Horario especial de l'Ou com balla de 11 a 20 h.

Sants-Montjuïc: Jardins de Can Mantega: Alfombra floral de 8.30 a 13.15 h. Sant Àngel Custodi: Alfombra de 9 a 19.30 h, con acto de destrucción a las 19.45 h conjuntamente con la Custodia y elementos de cultura popular.

Les Corts: Monestir de Pedralbes: Jornada de puertas abiertas (Ou com balla de 10 a 20 h). Parròquia de Santa Maria del Remei: Alfombra en la plaça de la Concòrdia que se destruirá al paso de la procesión parroquial.

Gràcia: Carrer de la Llibertat: Alfombra y Ou com balla de 10 a 18 h; a las 18 h los Gegants de Gràcia destruirán la alfombra. Centre Artesà Tradicionàrius: Alfombra de 9 a 18.30 h, con destrucción a ritmo de batucada por La Traka Batukada. Plaça de la Virreina: A las 8.30 h comienza la confección de dos alfombras. A las 13 h la Procesión parroquial destruirá la primera, y a las 19 h l'Àliga, el Lleó y el Bou de Gràcia destruirán la segunda.

Sant Martí: Santa Maria del Taulat (Poblenou): Alfombras de 10 a 13 h; a las 13 h se destruirán con el baile de Gegants, Capgrossos y el Drac del Poblenou. Sant Martí del Clot: Alfombra y Ou com balla de 9 a 14 h; l'Esbart Sant Martí realizará la destrucción tradicional a las 13.30 h.



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